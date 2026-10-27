Sénégal: Loi de finances rectificative 2026 - Le texte renvoyé en commission pour des 'discussions complémentaires'

27 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale a ordonné, mardi, à sa commission chargée des finances et du contrôle budgétaire d'examiner de nouveau le projet de loi de finances rectificative (PLFR) de 2026, pour "des discussions complémentaires", à la demande du gouvernement, a annoncé son président, Ousmane Sonko.

"Nous prenons acte de votre demande, qui est de droit, et renvoyons le texte en commission", a dit M. Sonko, saluant la perspective de nouvelles discussions du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan avec les membres de ladite commission parlementaire.

Sur cette base, il a demandé à la conférence des présidents de commission de fixer un calendrier, afin que le texte soit examiné de nouveau.

Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, a réclamé ce renvoi en invoquant l'article 84 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

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Cet article prévoit la possibilité de présenter une motion préjudicielle au cours de la discussion générale et précise les conditions dans lesquelles le renvoi du texte en commission "est de droit".

"Le gouvernement souhaite que le projet de loi de finances rectificative de l'année 2026 fasse l'objet d'un renvoi en commission des finances et du contrôle budgétaire pour des discussions complémentaires", a-t-il dit aux députés.

Cheikh Diba explique que cette démarche vise à approfondir les échanges, à rapprocher les positions et à trouver des compromis, dans le respect des prérogatives du gouvernement et de l'Assemblée nationale.

"Le gouvernement ne vient pas opposer des positions, ni installer des institutions dans une logique de confrontation. Il vient encourager une voie de dialogue permettant d'approfondir les échanges et de rapprocher les positions", a-t-il argué.

M. Diba assure que cette initiative ne relève pas d'une volonté de contourner le débat parlementaire.

Elle sert plutôt à rechercher "une solution juridiquement encadrée, politiquement responsable et institutionnellement constructive", a-t-il ajouté.

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