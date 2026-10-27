Algérie: Représentant le président de la République, le Premier ministre prend part à Moscou au 8e Sommet du GECF

Moscou — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a pris part, mardi à Moscou (Russie), aux travaux du 8e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), où il a été accueilli par le président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine.

Avant le début des travaux du Sommet, qui se tient au Centre de commerce international de Moscou, une photo de famille des chefs de délégation et des participants à cet important rendez-vous international a été prise.

Cette participation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération internationale et de l'intensification de la coordination entre les pays producteurs de gaz, notamment au regard des mutations que connaissent les marchés mondiaux de l'énergie et des défis géopolitiques et économiques actuels.

Ce sommet revêt une importance particulière au vu des dossiers inscrits à son ordre du jour, qui portent notamment sur les perspectives de développement des marchés du gaz, le renforcement de la sécurité énergétique, le développement des infrastructures, le recours aux technologies de pointe dans le domaine de la production, et la consolidation de la coopération entre les Etats membres qui détiennent une part importante des réserves et de la production mondiales de gaz naturel.

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La participation de l'Algérie à ce rendez-vous international s'inscrit dans le prolongement de son rôle actif au sein du Forum des pays exportateurs de gaz, notamment après avoir abrité, en mars 2024, le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres, sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, un sommet couronné par la Déclaration d'Alger.

La Déclaration d'Alger a souligné l'importance du renforcement de la coordination et de la coopération entre les pays producteurs de gaz, en vue de contribuer à la stabilité des marchés, à la protection des intérêts communs et à la promotion d'un dialogue stratégique entre les différents acteurs de l'industrie gazière pour relever les défis auxquels le secteur de l'énergie est confronté et réaffirmer le rôle pivot du gaz naturel dans l'avenir énergétique mondial.