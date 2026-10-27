Afrique: JOJ 2026 - Les athlètes de 'Team USA' vont concourir dans 12 disciplines sportives

27 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les athlètes de "Team USA", représentant les Etats-Unis aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, vont concourir dans 12 disciplines sportives, a-t-on appris de source officielle.

Les JOJ Dakar 2026, premier événement de l'olympisme sur le continent africain, seront lancés samedi au Stade Me Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Sur sa page Facebook, l'ambassade des Etats-Unis à Dakar a souhaité la bienvenue aux athlètes américains, familles et fans, en leur demandant de "profiter" des Jeux et de la célèbre Téranga (hospitalité) du Sénégal.

En 2018, à Buenos Aires (Argentine), l'équipe des États-Unis avait remporté 18 médailles, dont 6 d'or, 5 d'argent et 7 de bronze, auxquelles s'ajoutaient 5 autres places sur le podium dans des épreuves mixtes inter-Comités nationaux olympiques, rappelle la même source.

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