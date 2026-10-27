Sénégal: Bâtiment effondré à Thiès - Deux personnes extraites vivantes, une troisième toujours recherchée

27 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Deux personnes ont été extraites vivantes par les sapeurs-pompiers après l'affaissement, mardi, d'un immeuble en construction au quartier Sud-Stade de Thiès, une troisième restant encore sous les décombres, a constaté l'APS.

Les deux personnes sorties vivantes des décombres ont été évacuées pour des soins dans une ambulance des sapeurs-pompiers.

Trois ouvriers se sont retrouvés sous les décombres d'un immeuble en chantier, après que le bâtiment s'est affaissé aux environs de 8 heures.

Des éléments de l'armée ont été mobilisés pour venir en renfort aux sapeurs-pompiers qui s'activaient sur les lieux.

Trois pelleteuses ont été déployées, pour déblayer les débris afin de secourir les victimes.

Les autorités administratives, tête le gouverneur de la région en tête, ainsi que le procureur, se sont déplacés sur les lieux de l'accident.

Lire l'article original sur APS.

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