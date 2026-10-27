Sénégal: Zone militaire n° 3 - Le colonel Abdoulaye Mbengue prône l'anticipation des menaces

Kaolack — Le nouveau commandant de la zone militaire n° 3, le colonel Abdoulaye Mbengue, a souligné mardi à Kaolack (centre), la nécessité de renforcer l'anticipation des menaces, le renseignement et la coopération entre les forces de défense et de sécurité (FDS) pour assurer la protection des populations et de leurs biens.

"Il faudrait prévoir, analyser ce qui se passe, recueillir l'information et voir ce qui va venir, afin d'avoir un temps de réaction avant que la menace n'atteigne directement les populations", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle de son installation, présidée par le chef d'état-major général des armées (CEMGA), le vice-amiral d'escadre Oumar Wade.

Le colonel Mbengue a notamment évoqué les nouvelles menaces dans la région du Sahel et les risques liés aux frontières, estimant que leur prévention nécessite une meilleure capacité d'anticipation et une exploitation efficace du renseignement.

Il a, dans ce cadre, invité les populations à faire preuve de vigilance et à transmettre aux autorités compétentes toute information susceptible de contribuer à la prévention des menaces.

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Colonel Abdoulaye Mbengue , Le nouveau commandant de la zone militaire n° 3 a également insisté sur la coopération entre les différentes forces de défense et de sécurité, ainsi qu'avec les autorités administratives, pour améliorer la coordination des interventions.

"Nous ne pouvons que travailler ensemble pour avoir une réussite globale", a-t-il indiqué, soulignant que le partage d'informations et la complémentarité des missions constituent des leviers essentiels pour garantir la sécurité du territoire national.

La zone militaire n° 3 couvre les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Sa position géographique centrale lui confère, selon le colonel Mbengue, un rôle dans le dispositif de la défense nationale, notamment pour appuyer les autres zones militaires en cas de besoin.

Le nouveau commandant a, par ailleurs, annoncé sa volonté de poursuivre les actions de prévention déjà engagées, en mettant l'accent sur la discipline et le renforcement de la préparation opérationnelle des unités.

Un parcours marqué par plusieurs responsabilités opérationnelles

Le colonel Abdoulaye Mbengue a intégré les forces armées le 1er octobre 1997, après son admission au concours d'entrée à l'Académie royale de Meknès, au Maroc. Il a toutefois effectué sa formation à l'École militaire interarmes de Koulikoro, au Mali, après avoir fréquenté le Prytanée militaire de Saint-Louis, où il a obtenu son baccalauréat.

À l'issue de sa formation en 2000, il a été affecté à la 20e compagnie des élèves gradés, avant de poursuivre son cursus aux États-Unis, où il a suivi une formation d'officier au sein du Corps des Marines, puis une spécialisation en infanterie.

De retour au Sénégal, il a servi au Bataillon de commandos, où il a occupé les fonctions de chef de section de combat, de commandant de la première compagnie de commandos et de chef du Bureau opérations-instruction.

Son parcours l'a également conduit à intégrer les forces spéciales, l'état-major général des Armées, le Prytanée militaire de Saint-Louis avant d'être promu à la tête du 4e Bataillon d'infanterie, dont il a été le chef de corps. Il a ensuite exercé les fonctions d'adjoint chargé des opérations auprès du commandant de la zone militaire n° 6, avant de diriger le Prytanée militaire de Saint-Louis, son dernier poste avant sa nomination à la tête de la zone militaire n° 3.

Instructeur des techniques commandos, le colonel Mbengue est diplômé des écoles d'état-major de Chine et du Gabon, ainsi que de l'École supérieure de guerre de l'armée de terre des États-Unis.

Il est titulaire de plusieurs distinctions, dont la croix de la valeur militaire avec étoile d'argent, la médaille d'honneur de l'armée de terre et les médailles commémoratives des campagnes des Nations unies au Congo et en Côte d'Ivoire.