Maroc: PLF 2027 - Eau, énergie, numérique... Entre autres convergences avec les engagements soutenus par l'USFP

Eau, alimentation, énergie, numérique : le projet de loi de finances 2027 érige la réduction des dépendances stratégiques en priorité nationale. Plusieurs de ses orientations font écho aux engagements soutenus par l'Union socialiste des forces populaires dans le cadre des législatives de 2026. Au-delà des convergences, il est bien évidemment question de concrétiser ces ambitions en résultats économiques et sociaux.

La souveraineté s'installe au cœur de l'agenda économique marocain. Dans son projet de loi de finances (PLF) 2027, le gouvernement fait du renforcement de la souveraineté du Royaume dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et du numérique l'une de ses priorités. Barrages, dessalement, énergies renouvelables, production nationale de semences et d'engrais, cybersécurité et intelligence artificielle composent les principaux axes de cette ambition.

Le document budgétaire dessine une orientation qui dépasse la seule gestion des finances publiques. Face aux sécheresses répétées, aux tensions sur les marchés internationaux, aux coûts de l'énergie et à la compétition technologique, le Maroc cherche à consolider ses capacités de production et à réduire certaines dépendances extérieures. La souveraineté devient ainsi un principe d'organisation de la politique économique, à la croisée de la sécurité nationale, de la compétitivité industrielle et de la résilience sociale.

Mais cette orientation n'est pas sans rappeler plusieurs propositions défendues par l'Union socialiste des forces populaires (USFP) dans son programme électoral pour les législatives de 2026. Le parti avait notamment mis en avant la sécurité hydrique et énergétique, la réduction des pertes dans les réseaux d'eau, le soutien aux petits agriculteurs, le développement de l'industrie nationale et le renforcement de la recherche scientifique.

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La proximité entre ces orientations ne suffit pas à établir une identité entre les deux projets, encore moins à conclure à une reprise directe des propositions de l'USFP par le gouvernement. Elle révèle néanmoins une convergence politique autour d'une question devenue centrale : comment renforcer les capacités stratégiques du Maroc sans dissocier la souveraineté économique de la justice sociale ?

L'eau, priorité stratégique du PLF 2027

Le volet hydrique constitue l'un des éléments les plus visibles du projet de loi de finances. Le gouvernement prévoit de porter la capacité de stockage des barrages nationaux à plus de 24 milliards de mètres cubes à la fin de 2027. Il entend également accélérer la réalisation des stations de dessalement afin de dépasser 1,8 milliard de mètres cubes de capacité à l'horizon 2031, tout en développant la réutilisation des eaux usées traitées.

Ces objectifs répondent à une vulnérabilité structurelle. Les épisodes successifs de sécheresse ont mis en évidence les limites d'un système fortement dépendant des précipitations, alors que les besoins en eau potable, agricoles et industriels continuent de peser sur les ressources disponibles. Dans ce contexte, la diversification des sources d'approvisionnement apparaît comme une nécessité.

L'augmentation des capacités de stockage peut contribuer à amortir les fluctuations hydrologiques. Le dessalement offre, de son côté, la possibilité de sécuriser une partie de l'approvisionnement des zones côtières et des centres urbains. La réutilisation des eaux usées traitées peut également réduire la pression exercée sur les ressources conventionnelles, notamment pour certains usages agricoles, industriels ou urbains.

Toutefois, la multiplication des infrastructures ne résout pas, à elle seule, la crise hydrique. La capacité théorique des barrages ne garantit pas leur remplissage. Les installations de dessalement nécessitent des investissements considérables, une alimentation énergétique fiable et des réseaux de distribution adaptés. Quant à la réutilisation des eaux usées, elle suppose des équipements de traitement, des normes sanitaires et une organisation rigoureuse des usages.

C'est précisément sur ce terrain que les propositions de l'USFP présentent une convergence avec les orientations du PLF 2027. Dans son programme électoral, le parti avait proposé un approvisionnement durable en eau potable, une réduction de 40 % des pertes dans les réseaux, l'achèvement des stations de dessalement prévues dans le cadre du plan national de l'eau et la poursuite des projets d'interconnexion entre bassins.

Les deux approches se rejoignent sur la nécessité de sécuriser les ressources, mais elles ne mettent pas exactement l'accent sur les mêmes indicateurs. Là où le PLF 2027 insiste notamment sur les capacités de stockage et de dessalement, l'USFP avance un objectif chiffré de réduction des pertes dans les réseaux. Cette différence souligne une question essentielle : la souveraineté hydrique dépend-elle seulement de la capacité à produire davantage d'eau, ou également de la capacité à mieux gérer celle qui est déjà disponible ?

La réduction des fuites, la préservation des nappes, l'amélioration de l'irrigation et la maîtrise des usages constituent des leviers complémentaires aux grands équipements. La performance de la politique hydrique devra donc être appréciée non seulement à partir des infrastructures réalisées, mais aussi en fonction de la continuité de l'approvisionnement, du coût de l'eau et des disparités entre territoires.

Car l'enjeu est aussi social. Une politique hydrique ne peut être considérée comme pleinement souveraine si elle améliore les capacités nationales sans garantir un accès fiable aux populations rurales et aux communes les plus exposées aux pénuries.

Sécurité alimentaire : la production nationale au centre des préoccupations

Le PLF 2027 accorde également une place importante à la souveraineté alimentaire. Les mesures proposées comprennent une intervention anticipée pour sécuriser les besoins des marchés intérieurs en produits alimentaires de base, le développement de la production nationale de semences et d'engrais ainsi que le soutien à la reconstitution du cheptel national.

Cette orientation répond à une préoccupation majeure : la vulnérabilité de l'approvisionnement alimentaire face aux fluctuations des marchés internationaux et aux contraintes climatiques nationales. Pour un pays dont certaines productions agricoles sont particulièrement exposées au manque de précipitations, la sécurité alimentaire ne peut reposer exclusivement sur les récoltes nationales ni sur les importations.

Le développement des semences et des engrais produits localement vise à réduire certaines dépendances qui pèsent sur les agriculteurs. Les intrants influencent directement les coûts de production, les rendements et la capacité des exploitations à faire face aux aléas. La maîtrise d'une partie de ces ressources peut également favoriser la recherche agronomique et l'émergence de nouvelles capacités industrielles.

Mais la production nationale ne garantit pas automatiquement l'autonomie alimentaire. Encore faut-il que les intrants soient adaptés aux conditions agroclimatiques du pays, accessibles financièrement et distribués dans des conditions permettant aux petites exploitations d'en bénéficier.

La question du cheptel relève de la même logique. Sa reconstitution vise à soutenir une activité économique importante pour les territoires ruraux et à contribuer à l'approvisionnement du marché national. Sa réussite dépendra néanmoins des conditions climatiques, du coût des aliments pour animaux, de la disponibilité de l'eau et de l'accompagnement effectif des éleveurs.

Sur ce terrain, les propositions de l'USFP présentent un autre point de convergence avec le projet budgétaire. Le programme du parti insiste sur la réorientation des aides vers les petits agriculteurs, l'amélioration de leurs revenus, le développement de la transformation locale et le renforcement des infrastructures rurales.

Cette approche ajoute une dimension sociale à la souveraineté alimentaire. La question ne consiste pas seulement à produire davantage, mais à déterminer qui bénéficie de la valeur créée par l'agriculture. Les revenus des exploitants, les conditions d'accès aux marchés, les coûts des intrants et la formation des prix jouent un rôle aussi important que les volumes récoltés.

Le contrôle des importations et la lutte contre les marges excessives, évoqués dans les orientations présentées, doivent donc s'accompagner d'une meilleure transparence des circuits de commercialisation. Tous les intermédiaires ne constituent pas nécessairement un obstacle : le transport, le stockage et la distribution sont indispensables au fonctionnement des marchés. Le problème se pose lorsque les marges résultent de pratiques anticoncurrentielles ou d'un déséquilibre excessif entre producteurs et distributeurs.

Reste une contradiction plus profonde. Le développement des filières agricoles exportatrices contribue aux recettes extérieures et à l'emploi, mais il doit être concilié avec la rareté de l'eau et les besoins alimentaires intérieurs. Une stratégie de souveraineté crédible implique de mieux hiérarchiser les productions, de soutenir les exploitations vulnérables et d'adapter les choix agricoles aux ressources réellement disponibles.

Le rapprochement avec le programme de l'USFP souligne ainsi que la souveraineté alimentaire ne saurait être réduite à la seule sécurité des approvisionnements. Elle concerne également la viabilité des exploitations, la protection des revenus ruraux et l'accès des ménages à une alimentation suffisante.

Énergies renouvelables : des objectifs convergents, des indicateurs différents

Dans le domaine énergétique, le PLF 2027 prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 52% de la puissance électrique installée à l'horizon 2030. Le projet comprend également la mise en oeuvre de la feuille de route du gaz naturel et le développement de l'hydrogène vert. Le Maroc dispose d'atouts importants dans les domaines solaire et éolien. Leur développement peut réduire l'exposition aux variations des prix internationaux des combustibles et contribuer à la décarbonation de l'économie. Mais l'augmentation de la capacité installée ne signifie pas automatiquement que la même proportion d'électricité sera effectivement produite à partir de sources renouvelables. L'intermittence du solaire et de l'éolien impose des investissements complémentaires dans les réseaux, le stockage et la flexibilité du système électrique.

Le développement du réseau à haute tension devient donc un enjeu stratégique. Une production renouvelable abondante ne suffit pas si l'électricité ne peut être acheminée vers les zones de consommation. La souveraineté énergétique dépend aussi de la qualité des infrastructures, de la maintenance, des compétences disponibles et de la capacité à intégrer efficacement de nouvelles sources de production.

Le programme de l'USFP présente une ambition voisine, mais formulée à partir d'un autre indicateur. Le parti propose de porter à 60% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité et de réduire de 20% la facture énergétique nationale.

Les objectifs ne sont donc pas directement comparables : le PLF se réfère à la puissance électrique installée, tandis que l'USFP évoque la production d'électricité. Cette distinction est essentielle pour éviter de présenter les deux chiffres comme s'ils exprimaient la même réalité.

Au-delà des indicateurs, les deux orientations mettent en évidence un objectif partagé : renforcer la sécurité énergétique du pays. Mais la transition ne peut être évaluée uniquement à partir des mégawatts installés. Elle doit aussi être appréciée en fonction des coûts, de la fiabilité de l'approvisionnement, de la réduction de la dépendance aux combustibles importés et de la création de valeur ajoutée au Maroc.

La question gazière illustre les tensions propres à cette transition. Le gaz naturel peut contribuer à équilibrer le système électrique lorsque la production renouvelable est insuffisante et répondre aux besoins de certaines industries. Toutefois, si le combustible est importé, la dépendance extérieure demeure. Le renforcement des infrastructures sécurise les flux sans garantir une autonomie sur la ressource.

L'hydrogène vert ouvre, pour sa part, des perspectives industrielles importantes. Mais son potentiel dépendra de la capacité à attirer des investissements tout en développant les compétences nationales, les chaînes de valeur locales et les débouchés économiques. L'enjeu sera de déterminer quelle part de la richesse créée restera dans le pays, au-delà de la production destinée aux marchés extérieurs.

La convergence avec les propositions de l'USFP sur l'industrialisation et la production nationale rappelle ainsi une exigence : la transition énergétique ne doit pas être seulement une transformation du système électrique, mais également une occasion de renforcer les capacités industrielles et scientifiques du Royaume.

Numérique : la souveraineté ne se limite pas à la technologie

Le quatrième volet du PLF 2027 concerne la souveraineté numérique. Les mesures présentées mettent l'accent sur la cybersécurité, le développement de la recherche et de l'innovation, l'intelligence artificielle et la formation de compétences spécialisées. Le document évoque notamment le réseau national de recherche et d'innovation, l'Institut JAZARI et le programme «IA Maroc», associé à un objectif de formation de 5.000 personnes dans le domaine de l'intelligence artificielle.

La numérisation croissante des administrations, des entreprises et des infrastructures essentielles transforme la cybersécurité en enjeu de sécurité nationale. Une attaque informatique peut perturber des services publics, exposer des données sensibles ou fragiliser des systèmes financiers, énergétiques et industriels.

Mais la souveraineté numérique ne se réduit pas à la protection contre les cyberattaques. Elle concerne également la maîtrise des données, les conditions d'hébergement, la dépendance aux fournisseurs étrangers et la capacité à développer des solutions adaptées aux besoins nationaux.

Former des utilisateurs aux outils d'intelligence artificielle constitue une première étape. Le développement de capacités souveraines suppose également de soutenir la recherche, l'ingénierie, la production de logiciels et l'adaptation des technologies aux réalités économiques, linguistiques et sociales du pays.

Les orientations de l'USFP en faveur de la recherche scientifique, de la formation et du développement de filières d'avenir prolongent ce débat. Le parti défend notamment le renforcement des compétences dans les secteurs technologiques et la création de capacités de recherche dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les biotechnologies.

Cette convergence met en lumière le caractère transversal de la recherche scientifique. Elle peut contribuer à améliorer les techniques d'irrigation, à adapter les cultures au changement climatique, à optimiser les réseaux énergétiques et à développer des outils de cybersécurité.

Le véritable enjeu est donc de renforcer les liens entre universités, centres de recherche, entreprises et administrations. Sans cette articulation, les compétences formées risquent de rester sous-utilisées, tandis que les entreprises continueront à dépendre de technologies conçues et contrôlées ailleurs.

La souveraineté numérique suppose ainsi de passer progressivement de la consommation de technologies à la capacité de les comprendre, de les adapter et, dans certains domaines, de les produire.

Le programme de l'USFP en filigrane : la souveraineté comme projet économique et social

La lecture croisée du PLF 2027 et du programme électoral de l'USFP fait apparaître plusieurs convergences. Les deux documents accordent une importance à la sécurisation de l'eau, au développement des énergies renouvelables, à la production agricole, au renforcement des capacités nationales et à la recherche scientifique.

Ces rapprochements ne signifient pas que les deux projets sont identiques. Les objectifs chiffrés, les instruments et les indicateurs diffèrent selon les domaines. Le PLF 2027 présente les mesures envisagées par le gouvernement dans le cadre budgétaire, tandis que le programme de l'USFP formule des engagements politiques et des propositions de réforme. La comparaison porte donc sur les orientations, et non sur une équivalence entre les deux textes.

La différence apparaît particulièrement dans la place accordée aux effets sociaux. Le programme de l'USFP insiste sur les petits agriculteurs, les revenus, l'emploi, la lutte contre les monopoles et la réduction des inégalités territoriales. Cette dimension conduit à poser une question qui dépasse les seules infrastructures : comment les bénéfices des investissements stratégiques seront-ils répartis ?

Une nouvelle station de dessalement peut accroître la disponibilité de l'eau sans garantir, à elle seule, un accès égal entre les territoires. Une hausse de la production agricole peut coexister avec des difficultés d'accès à l'alimentation. Le développement des énergies renouvelables ne se traduit pas automatiquement par une baisse des factures. La numérisation des services publics peut, elle aussi, laisser de côté les citoyens qui ne disposent pas des équipements ou des compétences nécessaires.

La souveraineté doit donc être évaluée à deux niveaux. Le premier concerne la capacité de l'État à protéger ses intérêts stratégiques, à sécuriser ses approvisionnements et à réduire les dépendances critiques. Le second porte sur la capacité des citoyens à bénéficier concrètement de cette évolution : accès à l'eau, alimentation abordable, énergie disponible, services numériques accessibles et possibilités d'emploi.

C'est sur ce terrain que la question de la justice sociale rejoint celle de la souveraineté. La maîtrise des ressources et des technologies n'a de portée durable que si elle contribue à améliorer les conditions de vie et à réduire les écarts entre les territoires.