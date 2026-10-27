Maroc: Conseil ministériel arabe de l'eau - Le Royaume met en avant son expérience en matière de sécurité hydrique

Le Maroc a mis en avant, lundi au Caire, son expérience en matière d'actualisation de sa politique hydrique et de réorientation de ses priorités, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en vue d'assurer une gestion intégrée, durable et responsable des ressources en eau et de renforcer la sécurité hydrique du Royaume.

Intervenant lors de la 17e session du Conseil ministériel arabe de l'eau, le Royaume a souligné que cette actualisation vise à accompagner les mutations que connaît le pays et à répondre aux défis croissants liés aux ressources hydriques, tout en poursuivant sa dynamique de développement humain, social et économique.

Dans une allocution prononcée au nom du Maroc, l'ambassadeur du Royaume en Égypte et son représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Aït Ouali a précisé que cette politique repose sur trois axes fondamentaux.

Le premier porte sur la diversification des sources d'approvisionnement, notamment à travers les eaux des barrages, la mobilisation des eaux souterraines renouvelables, le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées après traitement.

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Le deuxième axe concerne le renforcement de la solidarité entre les différentes régions et les divers usages de l'eau, afin de garantir une répartition équitable des ressources et une utilisation intégrée et optimale de celles-ci.

Quant au troisième axe, il privilégie une approche de planification à long terme, en lieu et place d'une gestion conjoncturelle des ressources hydriques.

À cet égard, le diplomate marocain a indiqué que les plans directeurs d'aménagement intégré des ressources en eau des dix bassins hydrauliques du Royaume ont été approuvés, tandis que l'élaboration du projet de Plan national de l'eau à l'horizon 2050 est entrée dans sa phase finale.

Il a également fait savoir que, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc accorde une importance particulière à l'innovation et aux technologies modernes dans le secteur de l'eau.

Fort de son expérience en matière de gestion intégrée des ressources hydriques, le Royaume demeure ouvert à la coopération internationale et aux partenariats, considérés comme des leviers essentiels pour relever les défis complexes liés à l'eau, a-t-il ajouté.

Dans ce cadre, le Maroc a renouvelé son appel à l'unification et à la coordination des efforts arabes lors des prochaines rencontres internationales consacrées à l'eau, notamment la Conférence des Nations unies sur l'eau, prévue en décembre 2026 aux Émirats arabes unis, et le Forum mondial de l'eau, programmé en mars 2027 en Arabie saoudite.

Ce dernier rendez-vous sera marqué par la remise, lors de sa séance inaugurale, du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau, doté de 500.000 dollars américains.

M. Ait Ouali a, à cette occasion, invité les partenaires du Royaume à soumettre leurs candidatures à cette distinction, annonçant que l'ouverture des candidatures et les modalités de participation seront communiquées dans les prochaines semaines.

La 17e session du Conseil ministériel arabe de l'eau, organisée parallèlement à la 7e Conférence arabe de l'eau, a réuni des représentants des pays arabes ainsi que des organisations et instances régionales et internationales spécialisées.

Les travaux ont porté notamment sur le suivi de la mise en oeuvre du plan exécutif de la Stratégie arabe de sécurité hydrique à l'horizon 2030, la réalisation des Objectifs de développement durable liés à l'eau et la protection des droits arabes en matière de ressources hydriques.