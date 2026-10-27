Maroc: Prévisions météorologiques pour le mardi 27 octobre 2026

27 Octobre 2026
Libération (Casablanca)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 27 octobre 2026:

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Rif et l'Atlas, avec ondées éparses.

- Nuages bas matinaux assez denses avec formations brumeuses ou bruine locale près des côtes.

- Rafales de vent parfois modérées sur les côtes centre et l'extrême sud, avec chasses poussières locales.

- Température minimale de l'ordre de 05/12°C sur l'Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les provinces sud et le Souss, de 16/21°C sur le Sud-est, Chiadma, les plaines de Tadla, Rehamna, le Saiss et les plateaux de Phosphates, et de 10/15°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur le sud de l'Oriental et baisse partout ailleurs.

- Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et entre Cap Spartel et Casablanca, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée au sud de Tarfaya.

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