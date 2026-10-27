Maroc: Tanger - Ouverture de la 19e édition du Festival international du théâtre universitaire

La 19e édition du Festival international du théâtre universitaire de Tanger (FITUT) s'est ouverte, lundi soir à Tanger, avec la participation de troupes universitaires représentant plusieurs pays.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l'initiative de l'Université Abdelmalek Essaâdi, en partenariat avec l'Association de l'action universitaire et l'École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Tanger, cette manifestation connaît la participation de 12 troupes théâtrales représentant neuf pays.

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par la présentation du jury de cette édition, présidé par l'écrivain et metteur en scène El Meskini Sghir et composé des artistes Naïma Elias, Abderrahim El Meniari et Hajar Alsharki.

Le public a également assisté à la représentation de la pièce « L'Ascenseur », dernière création du metteur en scène marocain Amine Nasour, sur un texte de Zoubir Hilal et une scénographie de Tarek Rebah.

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S'exprimant à cette occasion, le président de l'Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, a souligné que cette édition intervient dans un contexte national où la culture est considérée comme un levier du développement humain et une composante essentielle de la formation de l'individu, de l'ancrage de l'identité nationale et de l'ouverture sur le monde.

M. El Moumni a relevé que le théâtre universitaire transcende sa dimension artistique pour devenir un espace d'expression des enjeux humains et sociétaux, de développement de l'esprit critique et de promotion des valeurs de citoyenneté et de responsabilité.

Il a, à cet égard, indiqué que la dimension internationale du festival favorise la participation de troupes universitaires marocaines et étrangères, offrant ainsi l'occasion de découvrir des expériences artistiques et des écoles théâtrales diverses, tout en renforçant le dialogue interculturel et la diplomatie culturelle.

Le président de l'Université a, par ailleurs, souligné que l'accueil de cet événement à Tanger revêt une signification particulière, compte tenu du patrimoine historique et civilisationnel de la ville, ainsi que de sa position de carrefour des cultures et de trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée.

Le rayonnement culturel et artistique contribue également au développement économique et social, à travers la dynamisation du tourisme culturel, l'encouragement des initiatives des jeunes et de la production artistique, ainsi que le renforcement de l'attractivité de la ville et de la région, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur de l'ENCG de Tanger, Ahmed Maghni, a affirmé que le théâtre constitue un vecteur essentiel de formation humaine et de développement des compétences en communication, de l'esprit critique et du travail collectif chez les étudiants, soulignant l'importance de l'ouverture des établissements d'enseignement supérieur sur leur environnement culturel et artistique.

Il a précisé que la formation universitaire ne se limite pas à la transmission des connaissances et au développement des compétences techniques, mais englobe également la construction de la personnalité de l'étudiant, le renforcement de son esprit d'initiative et de sa capacité d'expression, ainsi que le développement de la confiance en soi, mettant en exergue le rôle éducatif du théâtre dans le développement de la personnalité et de l'intelligence émotionnelle et sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Tahar El Qour, a indiqué que le programme de cette manifestation, qui ambitionne de favoriser les échanges et le dialogue interculturel entre les participants et de renforcer l'ancrage du festival dans le paysage culturel universitaire de Tanger, comprend des conférences, des rencontres, des débats autour des représentations théâtrales et des ateliers de formation, organisés en partenariat avec plusieurs associations de la société civile de la ville.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du festival, Tahar El Gour, a indiqué que le programme de cette manifestation, qui vise à créer un espace d'échange et de dialogue interculturel entre les participants et à consolider la place du festival dans le paysage culturel universitaire de Tanger, comprend des conférences, des rencontres, des débats autour des représentations théâtrales et des ateliers de formation, organisés en partenariat avec plusieurs associations de la société civile de la ville.

Pour sa part, le président du jury, El Meskini Sghir, a mis en avant le rôle du théâtre universitaire dans la formation de la personnalité de l'étudiant et sa préparation à assumer des responsabilités et à relever des défis, ainsi que dans la promotion de l'innovation, de la créativité et de l'audace dans l'expression, contribuant ainsi à l'enrichissement de l'expérience théâtrale marocaine.

La diversité des troupes participantes et de leurs expériences respectives devrait contribuer à enrichir cette édition, a-t-il estimé, exprimant l'espoir que les représentations proposées soient de qualité et s'inscrivent dans la continuité des acquis des éditions précédentes.

Dans une déclaration similaire, Majid Al Muqimi, participant du Sultanat d'Oman, a indiqué que ce festival constitue une occasion de renforcer les liens entre les cultures arabes, soulignant que le théâtre représente un pont entre les cultures, malgré la diversité de leurs expériences et de leurs formes d'expression.

Il a précisé que la pièce présentée par sa troupe relève du théâtre expérimental et aborde la condition humaine à travers les différentes étapes de la vie.

Outre les représentations théâtrales, le programme du festival comprend des ateliers consacrés à l'interprétation, à la mise en scène et à la scénographie, ainsi que des rencontres intellectuelles et professionnelles autour des enjeux du théâtre contemporain et de ses interactions avec les technologies numériques et l'intelligence artificielle.