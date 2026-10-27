Tunisie: La cheffe du Gouvernement effectue une visite officielle en Russie pour participer au 3e Sommet Russie-Afrique

Tunis — Chargée par le Président de la République, Kaïs Saïed, la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, effectue les 27 et 28 octobre 2026, une visite officielle à la Fédération de Russie, pour participer aux travaux du troisième Sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, selon un communiqué publié, mardi, par la Présidence du Gouvernement.

Le sommet sera présidé par le Président Russe, Vladimir Poutine, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains.

Un forum économique et humanitaire se tiendra, en marge de cette rencontre, sur le thème « Agir ensemble pour développer une coopération mutuellement bénéfique et renforcer les capacités de chaque pays africain ».

Des sessions de dialogue seront, également, organisées autour de plusieurs thématiques, notamment :« La souveraineté : fondement du développement », « L'économie d'un ordre mondial souverain », « La coopération sociale et humanitaire et le capital humain », ainsi que « La technologie et l'innovation au service de l'amélioration de la qualité de vie ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le sommet examinera, en outre, les moyens de renforcer la coopération économique entre la Russie et les pays africains, notamment, dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la santé, des infrastructures, de l'énergie, des technologies et de l'éducation.

La Cheffe du Gouvernement aura plusieurs entretiens bilatéraux et prendra part aux séances plénières et aux sessions de dialogue.

Elle sera accompagnée, lors de cette visite, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que par une délégation composée de responsables de la présidence du gouvernement et du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.