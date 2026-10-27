Afrique: Le rapprochement Russie-Continent peut libérer un potentiel d'exportation inexploité de 27 millions de dollars pour la Tunisie

Tunis/Tunisie — Les exportations tunisiennes vers le marché russe ont progressé de 14 %, atteignant 32,4 M DT durant les 9 premiers mots de 2026

Moscou, 27 oct 2026 (De l'envoyée de TAP Meriem Khadhraoui)- Dans sa politique de diversification des marchés, la Tunisie pourrait tirer grand profit du rapprochement, Russie-Afrique, pour promouvoir ses exportations, en particulier, agroalimentaires.

Un fort potentiel tunisien d'exportation vers le marché russe demeure déjà inexploité. Il est évalué à 27 millions de dollars, par le bureau du CEPEX à Moscou.

Les responsables russes qui se sont prononcés devant une pléiade, d'environ 200 journalistes africains, en prévision du 3ème Forum Russie-Afrique, (28 et 29 octobre 2026 à Moscou), n'écartent aucun secteur de coopération avec chaque pays du continent. Ils ont cité l'agriculture comme pilier de partenariat, pour la réalisation de la sécurité alimentaire.

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Dans le potentiel commercial, restant inexploité sur le marché russe, l'huile d'olive présente le gisement le plus important avec 4,7 millions USD de potentiel non réalisé, à savoir 85 % d'opportunités sont "non captées", selon le terme du CEPEX.

D'autres niches à fort potentiel incluent : les Volants de direction (1 M USD, 99 % inexploités), les Dessus de chaussures (920 000 USD, 100 % inexploités), les Instruments et appareils médicaux (779 000 USD, 95 % inexploités), les Pâtes alimentaires (270 000 USD).

Selon la représentation du CEPEX à la capitale russe, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie connaissent un rééquilibrage notable, marqué par une réduction substantielle du déficit commercial tunisien et un rebond des exportations, tiré par l'agroalimentaire.

Les importations tunisiennes, en provenance de Russie, ont enregistré une baisse de 54% sur les neuf premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025, s'établissant à 1 552,3 millions de dinars tunisiens (MD) contre 3 375,1 MD, un an plus tôt.

Dans le même temps, les exportations tunisiennes vers le marché russe ont progressé de 14 %, atteignant 32,4 MD.

Cette conjoncture permet de résorber progressivement le déficit commercial bilatéral de la Tunisie, qui atteignait -4 186,7 MD sur l'ensemble de l'année 2025 et -5 384,4 MD en 2024.

L'agroalimentaire, pilier des exportations tunisiennes

Le secteur agroalimentaire constitue désormais le moteur des exportations tunisiennes vers la Russie, représentant 70 % du total des ventes. Il devance les industries diverses (13 %), le textile et l'habillement (12 %) ainsi que les industries mécaniques et électriques (5 %).

Parmi les produits les plus vendus en 2025, figurent les dattes 31,88 % des exportations, l'huile d'olive 13,62 %, les préparations et conserves de poissons 13,31 %, les Bandes et lames en matières plastiques 8,89 %, les Costumes et ensembles 7,90 %.

Concernant les produits importés de Russie, il s'agit essentiellement des huiles de pétrole (69% du total des exportations) durant les 7 premiers mois de 2026, le froment blé dur (12%), les Huiles de navette ou de colza (7%), orge (3%), fils en aluminium (2%) et autres produits, dont le blé et méteil.

Il convient de rappeler que le troisième forum Russie-Afrique, est prévu à Moscou les 28 et 29 octobre 2026. Les travaux porteront, notamment, sur les perspectives de développement de la coopération russo-africaine dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des technologies et de la sécurité alimentaire.