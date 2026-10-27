Sénégal: Agnams - La municipalité offre des fournitures scolaires aux écoles de la commune

Agnams — La municipalité des Agnams, dans la région de Matam (nord), a alloué des fournitures scolaires aux établissements scolaires de la commune, en vue de réduire la charge financière des ménages avec la rentrée scolaire.

"Comme à l'accoutumée, nous avons, cette année, octroyé des fournitures scolaires à l'ensemble des écoles de la commune", a déclaré le maire des Agnams, Mohamadou dit Farba Ngom, lors de la cérémonie de remise, lundi.

Selon l'édile, cette initiative est perpétuée depuis le début de son magistère en 2014, afin de soulager les parents d'élèves à chaque rentrée scolaire.

La qualité de l'éducation figure parmi les priorités de la municipalité, selon l'édile.

Des parents d'élèves, des directeurs d'école et des responsables éducatifs ont pris part à cette cérémonie de remise des fournitures.