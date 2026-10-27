Sénégal: Loi de finances rectificative - La séance plénière suspendue pendant une trentaine de minutes à cause d'une défaillance électrique

27 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale a suspendu pendant une trentaine de minutes sa séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative 2026, en raison d'une défaillance électrique survenue dans ses cabines d'interprétation, ont constaté des journalistes de l'APS.

Les travaux ont ensuite repris, sous la direction d'Ousmane Sonko, le président de l'institution parlementaire.

Les députés examinent le projet de loi de finances rectificative 2026.

Le gouvernement est représenté à cette séance plénière par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, et le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr.

La séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative se tient à la suite du rejet du même texte par la commission parlementaire des finances et du contrôle budgétaire.

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