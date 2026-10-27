Angola: Le Conseil des ministres examine le budget de l'État pour 2027

Luanda — Le Conseil des ministres angolais a examiné, mardi à Luanda, le projet de budget général de l'État (OGE) pour l'exercice 2027, évalué à plus de 37 milliards de kwanzas, ainsi que plusieurs textes portant notamment sur le transport de passagers via les plateformes numériques et la modification de la loi relative aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Les textes ont été examinés lors de la 9e session ordinaire du Conseil des ministres, tenue au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, João Lourenço. Ils devraient être soumis à l'examen de l'Assemblée nationale.

Selon le communiqué remis à la presse à l'issue de la réunion, le budget général de l'État pour 2027 constitue l'instrument de définition de la politique économique et financière de l'État. Il fixe les prévisions de recettes publiques ainsi que les plafonds des dépenses pour le prochain exercice budgétaire.

Au cours de la même session, le Conseil des ministres a également examiné un projet de loi habilitant le président de la République, en sa qualité de titulaire du pouvoir exécutif, à légiférer sur l'activité de transport de passagers par véhicules automobiles au moyen de plateformes numériques.

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Le projet de décret législatif présidentiel définit les conditions d'accès à cette activité et de son exercice, les titres requis pour l'autoriser, les garanties minimales offertes aux conducteurs, les dispositions relatives à la protection des consommateurs et des données personnelles, ainsi que les mécanismes de contrôle et le régime de sanctions.

Le texte prévoit également l'instauration d'une contribution spéciale destinée au financement des missions de régulation et de supervision du secteur.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a examiné un projet de modification de la loi sur les micros, petites et moyennes entreprises. Cette réforme vise à adapter leur classification à leur dimension économique réelle, à garantir une plus grande équité dans l'accès aux incitations fiscales et institutionnelles et à contribuer à la mise en place d'un environnement des affaires plus stable et plus transparent.