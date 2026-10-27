Angola: Le leadership féminin angolais récompensé aux prix ASEB 2026

Luanda — La plateforme Leadership Féminin en Angola (LFA) a remporté le premier prix dans la catégorie « Champion de l'année pour la diversité, l'équité et l'inclusion des écosystèmes » lors des ASEB 2026, qui se sont tenus récemment à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Ce prix récompense le travail accompli par l'organisation en faveur du leadership féminin, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, et renforce la visibilité des initiatives angolaises dédiées au développement des écosystèmes d'entrepreneuriat et d'innovation.

Selon un communiqué de presse de l'institution, transmis mardi à l'ANGOP, l'événement, intitulé Africa Startup Ecosystem Builders Summit & Awards, a réuni différents acteurs impliqués dans le renforcement des écosystèmes d'entrepreneuriat et d'innovation en Afrique et s'est déroulé du 20 au 22 de ce mois.

Fondée le 9 février 2019 par Eva Rosa Santos, la mission de la LFA est de « Donner la parole aux femmes leaders, de les encourager à s'exprimer et à faire entendre leur voix », en promouvant des initiatives visant à renforcer et valoriser la participation des femmes dans divers secteurs de la société.

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Depuis sa création, la plateforme a accompagné plus de 1 200 personnes, dont 80 % de femmes, grâce à des activités de mentorat, de coaching et de formation.

L'organisation intervient dans trois domaines principaux : la responsabilité sociale, le développement individuel et le développement des entreprises, avec des programmes destinés à renforcer les compétences personnelles et professionnelles, à promouvoir l'équité et à créer des environnements de travail plus inclusifs.

Depuis juin 2024, le Leadership Féminin en Angola participe au Pacte mondial des Nations Unies, une initiative qui renforce son engagement en faveur du développement durable, de la responsabilité sociale et de l'égalité des genres.

Dans une déclaration relative à cette distinction, Eva Rosa Santos a considéré cette reconnaissance comme le reflet du travail accompli par l'organisation depuis près de huit ans, soulignant l'importance de valoriser l'équité entre les genres pour parvenir à l'égalité.

La responsable a également lancé un appel à l'engagement collectif pour promouvoir cette cause, insistant sur la nécessité d'unir les efforts afin d'accroître la participation et l'autonomisation des femmes.

Autres Angolais distingués

Outre le LFA, les ASEB Awards 2026 ont distingué d'autres représentants et institutions angolaises.

Henriques Ngolome a été récompensé dans la catégorie « Bâtisseur d'écosystème de l'année » pour le Centre d'innovation sociale, d'incubation et d'entrepreneuriat de l'Université catholique d'Angola.

Edna Reis a reçu le prix de « Fondatrice pour le bien-être de l'année » pour Protteja Seguros, S.A., tandis qu'Acelera Angola a été distinguée dans la catégorie « Pôle d'innovation de l'année ».

Moreno dos Santos Ginga a reçu le prix de « Jeune bâtisseur d'écosystème de l'année » et Haymee Cogle a été reconnue comme ambassadrice du monde lusophone.

Ces distinctions décernées aux représentants angolais soulignent la présence d'initiatives nationales sur le continent africain qui promeuvent l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement d'écosystèmes plus inclusifs.

Les ASEB Awards 2026 (Africa Startup Ecosystem Builders Summit & Awards) sont des prix africains qui récompensent et célèbrent les acteurs « invisibles » des écosystèmes de startups : mentors, responsables de hubs, investisseurs providentiels, formateurs et défenseurs des politiques publiques qui soutiennent le développement de l'entrepreneuriat en Afrique.