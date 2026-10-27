Angola: Luanda lance une vaste campagne de don de sang

Luanda — Une vaste campagne de don de sang a été lancée mardi dans la capitale angolaise afin de répondre aux besoins transfusionnels des patients de l'Institut angolais de contrôle du cancer (IACC), dans le cadre des activités d'Octobre rose, à l'initiative du gouvernement provincial de Luanda.

Selon Georgina Francisco, cheffe du département de la famille et de l'égalité des genres au sein du Bureau provincial de l'action sociale, cette campagne fait suite à une visite de solidarité effectuée à l'IACC et s'inscrit dans le cadre du mois de sensibilisation à l'importance du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus.

Elle a expliqué que cette visite avait permis de constater la nécessité de renforcer le soutien aux malades, en particulier à ceux qui ne bénéficient pas d'un accompagnement familial et ont besoin de transfusions sanguines.

« Nous avons mobilisé nos partenaires, notamment des associations, des églises et des particuliers, qui se sont associés à cette cause », a déclaré Georgina Francisco, soulignant le rôle essentiel de la solidarité dans la prise en charge des besoins des patients atteints de cancer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lancée ce mardi 27 octobre, la campagne se poursuivra jusqu'au 31 octobre, avec pour objectif de mobiliser au moins 300 donneurs. Les dons recueillis devraient contribuer à renforcer les réserves de sang de l'établissement hospitalier.

À cette occasion, Georgina Francisco a appelé la population à maintenir sa mobilisation dans la durée, rappelant que les besoins des patients ne se limitent pas au seul mois d'octobre.