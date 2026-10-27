Angola: Deux suspects arrêtés pour des vols de véhicules à Cuito

Cuito — Le Service d'investigation criminelle (SIC) a arrêté, dans les provinces de Benguela et de Huíla, deux individus soupçonnés d'être impliqués dans des vols de véhicules commis dans la cité résidentielle Horizonte de Cuito, dans la province de Bié.

Âgés respectivement de 36 et 44 ans, les deux suspects ont été présentés ce mardi à la presse, dans la ville de Cuito.

Selon le porte-parole du SIC de Bié, l'inspecteur principal de la Police criminelle Carlos Oliveira, deux véhicules de marque Toyota RAV4, volés au cours des mois de juin et juillet de cette année, ont été saisis en leur possession.

Il a précisé que les suspects avaient été interpellés dans ces deux provinces, où ils auraient notamment écoulé les véhicules dérobés.