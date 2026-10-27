Angola: Moxico Leste analyse la situation de la variole dans une session ordinaire

Cazombo — Le Gouvernorat de Moxico Leste se réunit ce mardi, pour évaluer la situation de la variole et les mesures épidémiologiques mises en oeuvre pour enrayer la propagation de la maladie.

Les données publiées vendredi dernier par les autorités locales indiquent qu'environ 215 patients ont guéri de la variole depuis juin dernier, date à laquelle les premiers cas ont été enregistrés.

Actuellement, 13 patients sont suivis médicalement dans des centres de santé de Cazombo, Luau et Luacano.

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Sous l'égide du gouverneur local, Crispiniano dos Santos, la troisième session ordinaire analyse également la situation des catastrophes naturelles et les mesures prises en réponse, à la lumière des derniers événements survenus à Cazombo.

Les récentes pluies accompagnées de vents violents qui ont frappé la municipalité de Cazombo ont provoqué la destruction de 350 maisons, dont 60 ont été entièrement rasées, laissant plus d'un millier de personnes en situation de précarité.

La réunion comprendra une présentation de l'état d'avancement des projets sociaux en cours, du projet de budget général de l'État pour la province pour l'exercice 2027 et du plafond de dépenses alloué par le ministère des Finances, des préparatifs pour l'ouverture de la campagne agricole 2026/27, ainsi que du niveau de mise en oeuvre du programme de renforcement de la protection sociale « Kwenda » et du programme d'alimentation scolaire.

L'ordre du jour prévoit également la présentation des résultats provisoires du concours public de recrutement externe dans le secteur de la santé et la préparation du forum méthodologique sur la toponymie.

Avec plus de 400 000 habitants, Moxico Leste, dont la capitale est Cazombo, est l'une des trois nouvelles provinces d'Angola, créées officiellement en 2025 dans le but de rapprocher les services sociaux de la population.

Située à l'extrême est de l'Angola, elle se trouve à environ 1 700 kilomètres de la capitale, Luanda.

Elle est bordée au nord par la province de Lunda Sul, à l'ouest et au sud par Moxico, et à l'est par la République démocratique du Congo et la Zambie.

Neuf municipalités composent cette province, notamment Caianda, Cameia, Cazombo, Lago Dilolo, Lóvua do Zambeze, Luacano, Luau, Macondo et Nana Candundo.

Elle se distingue par son potentiel en agriculture, en exploitation minière et en tourisme.