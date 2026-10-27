Tunisie: Médenine - L'Université de Gabès veut se doter d'une école supérieure d'ingénieurie et d'une faculté de médecine

Un cap stratégique vient d'être franchi pour le développement universitaire, économique et sanitaire du Sud-Est tunisien. À l'occasion de l'ouverture des Journées de l'investissement de Médenine, organisées sous le thème « Médenine, plateforme logistique, levier de développement économique », le président de l'Université de Gabès, Mehrez Ben Romdhane, a officialisé le dépôt auprès du ministère de l'Enseignement Supérieur de deux projets académiques majeurs pour la région.

Le premier dossier concerne la création officielle de l'École supérieure d'ingénierie en technologie intelligente de Zarzis.

Cette nouvelle institution académique vise directement à alimenter le centre technologique TIC Center de Zarzis en compétences qualifiées. Selon Mehrez Ben Romdhane, l'établissement formera des ingénieurs et des spécialistes de haut niveau dans les domaines clés de l'intelligence artificielle et de la logistique, répondant ainsi aux exigences croissantes de la transformation numérique et industrielle de la zone frontalière et côtière.

Un tournant historique pour la couverture sanitaire du Sud-Est

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En parallèle, l'Université de Gabès a finalisé, en coordination directe avec les directions régionales de la santé de Médenine et de Gabès, le dossier d'implantation de la toute première faculté de médecine de la 5e région.

Qualifié de tournant historique par les responsables universitaires, ce projet dépasse la seule dimension de la formation académique. L'ouverture de cet établissement médical constitue un levier structurel destiné à renforcer l'encadrement médical, fixer les compétences et moderniser l'ensemble du système de santé publique dans le Sud-Est du pays.