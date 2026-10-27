Tunisie: Lancement du projet de tableau blanc interactif à l'école primaire Borj Chakir

L'école primaire Borj Chakir, relevant de la Commissariat régional de l'éducation Tunis 2, vient de lancer le projet du tableau blanc interactif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'intégration des nouvelles technologies en milieu scolaire et de la modernisation des pratiques pédagogiques, afin de renforcer la qualité des apprentissages et d'encourager l'interactivité en classe.

Ce projet vise à dynamiser le processus éducatif et à rénover les méthodes d'enseignement en offrant un environnement pédagogique interactif. Il permet l'exploitation des supports numériques pour la présentation des cours et la simplification des concepts, s'alignant ainsi sur les mutations numériques du secteur éducatif et favorisant le développement des compétences des élèves.

Le coup d'envoi de cette initiative s'est déroulé en présence du commissaire régional de l'éducation Tunis 2, Kamel Belzaouia, accompagné de l'inspecteur de langue arabe Fathi Saïdi, de l'inspectrice de langue française Najla Majdoub, ainsi que du chef du bureau de planification, Bechir Anaya.

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À cette occasion, le commissariat régional de l'éducation Tunis 2 a salué l'engagement de l'ensemble des contributeurs ayant permis le succès de ce projet. Un hommage particulier a été rendu à l'enseignant Aymen Mtiri, initiateur et concepteur de l'idée, en reconnaissance de ses efforts pour mettre les technologies modernes au service de l'enseignement et de la réussite scolaire.

Connu sous le nom de « Smart Board », le tableau blanc interactif est un outil technologique de pointe permettant d'afficher des contenus éducatifs et d'y interagir directement via un écran tactile. Il offre aux enseignants et aux élèves la possibilité de manipuler textes, images, vidéos et illustrations en temps réel, stimulant ainsi une participation active au sein de la classe.