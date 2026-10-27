Tunisie: Coupes interclubs de la CAF - L'EST, le CA et le CSS fixés sur leurs adversaires ce mercredi

Les représentants tunisiens en Ligue des champions et la Coupe de la Confédération connaîtront mercredi, leurs adversaires en phase de groupes, à l'occasion du tirage au sort des deux compétitions prévu au Caire, en Égypte.

Le CS Sfaxien, seul représentant tunisien en Coupe de la Confédération, après l'élimination de l'ES Zarzis, sera fixé sur ses adversaires à l'issue du tirage au sort qui débutera à 12h00 heure tunisienne.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions où la Tunisie sera représentée par l'Espérance de Tunis et le Club Africain, débutera à 13h00 heure tunisienne.

Le 16 clubs qualifiés dans chacune des deux compétitions seront réparties en quatre groupes de quatre. La phase de groupes débutera en novembre 2026, les deux meilleurs clubs de chaque poule se qualifiant pour les quarts de finale.

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Pour rappel, l'Espérance de Tunis, quadruple championne d'Afrique, a validé son billet pour la phase de groupes aux dépens du club libyen d'Al-Swehly SC. Battus 1-0 à l'aller, les Sang et Or ont renversé la situation au retour en s'imposant 3-1 aux tirs au but.

De son côté, le Club Africain, de retour en Ligue des champions après une longue absence, a éliminé le TP Mazembe (RD Congo), quintuple champion d'Afrique, grâce à sa victoire 1-0 au match retour, portant le score cumulé des deux rencontres à 2-1.

En Coupe de la Confédération, le CS Sfaxien, triple vainqueur de l'épreuve, a décroché sa qualification face aux Ivoiriens de l'Académie Amadou Diallo, après un match nul 1-1 à l'aller et une victoire 1-0 au retour.

La cérémonie qui se déroulera au siège de la Fédération égyptienne de football, sera retransmise en direct sur les plateformes digitales officielles de la CAF.

Voici la liste des clubs qualifiés en phases de groupes :

Ligue des champions :

Al Hilal Omdurman (Soudan), Club Africain (Tunisie), Colombe Sportive (Cameroun), Espérance de Tunis (Tunisie), FC Nouadhibou (Mauritanie), Horoya AC (Guinée), MAS de Fès (Maroc), MC Alger (Algérie), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Petro Atlético (Angola), Pyramids FC (Egypte), RS Berkane (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Wiliete SC (Angola), Young Africans (Tanzanie), Zamalek SC (Egypte).

Coupe de la Confédération :

Al Ahly FC (Égypte), Al Ahly Tripoli (Libye), AS FAR (Maroc), AS Maniema Union (RD Congo), AS Real Bamako (Mali), ASKO de Kara (Togo), Azam FC (Tanzanie), Black Bulls (Mozambique), CS Sfaxien (Tunisie), Durban City (Afrique du Sud), Primeiro de Agosto (Angola), Raja Club Athletic (Maroc), Red Arrows (Zambie), Singida Black Stars (Tanzanie), USM Alger (Algérie).