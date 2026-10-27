Tunisie: Djerba Houmt Souk - Installation de 20 caméras de surveillance contre les dépôts sauvages

La municipalité de Djerba Houmt Souk, dans le gouvernorat de Médenine, prévoit d'installer des caméras de surveillance dans 20 points sensibles afin de lutter contre les dépôts sauvages de déchets et de sanctionner les contrevenants.

Cette opération sera lancée dans un premier temps dans les zones les plus touchées par ce phénomène, avant d'être étendue à d'autres secteurs, a indiqué Mohamed Zammouri, Secrétaire Général chargé de la gestion des affaires de la municipalité de Djerba Houmt Souk.

L'installation des caméras est prévue en novembre prochain, après l'obtention des autorisations nécessaires. Le dispositif couvrira notamment l'ancienne décharge de Sidi Salem, désormais fermée, afin de prévenir les dépôts de gravats et de déchets de chantier. D'autres points noirs, touchés par l'abandon anarchique des ordures ménagères, seront également concernés, notamment à Sidi Msahal et Taourit.

Une mesure pour lutter contre les dépôts sauvages

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Selon Mohamed Zammouri, cette initiative s'inscrit dans le cadre des recommandations des autorités de tutelle visant à renforcer la surveillance des espaces publics, à mieux encadrer l'élimination des déchets et à dissuader les contrevenants.

Elle fait partie du programme national consacré à l'environnement et au respect des règles de propreté, mis en oeuvre dans les différents gouvernorats du pays.

Des initiatives pour améliorer la propreté à Djerba

En parallèle, la municipalité de Djerba Houmt Souk poursuit ses actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie et de la promotion des comportements respectueux de l'environnement.

Elle a notamment réservé une partie d'un terrain municipal au regroupement des déchets issus des travaux de construction et de démolition, afin d'éviter leur abandon dans les espaces publics. La municipalité a également rappelé que les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires.

Par ailleurs, elle organise une journée dédiée à l'environnement, qui en est actuellement à sa dixième édition. Cette initiative mobilise des moyens humains et logistiques municipaux, avec la participation de la société civile, pour mener des opérations de nettoyage et d'assainissement dans plusieurs quartiers et secteurs de la ville.