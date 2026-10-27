Tunisie: 5e foire nationale du livre tunisien - Malgré les réductions, une fréquentation en berne

Alors que la cinquième édition de la Foire nationale du livre tunisien se poursuit pour son cinquième jour consécutif, les avis des visiteurs, des exposants et des responsables de stands restent partagés quant à la fréquentation. Entre l'optimisme d'une amélioration au fil des jours et les interrogations sur la stratégie de communication ou l'impact de la conjoncture économique sur l'achat de livres, le constat demeure mitigé, malgré une offre variée et de nombreuses réductions.

L'événement offre aux visiteurs l'opportunité de découvrir les dernières parutions des maisons d'édition tunisiennes dans des domaines variés, allant des ouvrages universitaires spécialisés aux romans, récits historiques et livres pour enfants. Pour l'occasion, les éditeurs participants accordent des remises à partir de 20 % sur l'ensemble de leurs publications.

Ces rabais ont notamment séduit Maram El Jamai et Wijden Ben Hmeda, deux étudiantes en droit venues chercher des ouvrages spécialisés pour appuyer leur cursus académique. Elles ont affirmé y avoir trouvé leur bonheur grâce aux prix réduits, soulignant que les références disponibles incluent des publications très récentes -- notamment des ouvrages parus en 2024 -- et ne se limitent pas aux anciens titres. Selon elles, la diversité de l'offre et les prix abordables permettent aux visiteurs de faire des choix adaptés à leurs besoins et à leurs moyens financiers.

Du côté des éditeurs, plusieurs ont salué la bonne organisation de la foire, notamment le découpage de l'espace, l'éclairage et la propreté quotidienne des lieux. Cependant, ils s'accordent à dire que l'affluence et le volume des ventes restent en deçà des attentes, plaçant leurs espoirs dans une plus forte dynamique durant le week-end.

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Certains professionnels ont pointé du doigt la faiblesse des campagnes de promotion et de publicité. Selon eux, la communication autour de l'événement aurait dû démarrer bien avant son ouverture, avec une présence accrue dans les médias audiovisuels et sur les panneaux d'affichage urbains afin d'toucher un plus large public. D'autres responsables de stands ont souligné l'importance d'investir les réseaux sociaux les plus prisés par les jeunes, notamment Instagram et TikTok, pour faire connaître la foire et son programme à cette cible spécifique.

D'autres exposants lient directement le rythme de fréquentation à la situation économique et au pouvoir d'achat des citoyens. Ils expliquent que la hausse des prix des produits de première nécessité et du coût de la vie contraint de nombreuses familles à reporter l'achat de livres au profit de besoins plus urgents. Une réalité qui, selon leurs estimations, représente un réel défi pour la relance du marché du livre et l'élargissement du lectorat, malgré les promotions et la variété des titres.

Un éditeur a quant à lui exprimé le souhait de voir l'événement retrouver l'engouement qui caractérisait sa première édition en 2018, rappelant son franc succès qui avait encouragé les professionnels à s'investir pleinement dans cette initiative.

Concernant l'animation dans les allées, la représentante d'une maison d'édition a noté une amélioration par rapport aux jours précédents. Elle a fait état d'une hausse du nombre de visiteurs ce mardi, marquée par des ateliers animés pour enfants et les visites d'élèves du collège technique de Bény Khalled (gouvernorat de Nabeul) ainsi que du collège de Mnihla Supérieure -- des initiatives qui ravivent l'espoir d'une affluence soutenue jusqu'à la clôture de l'événement.

En somme, les témoignages des éditeurs et des exposants illustrent la pluralité des facteurs influençant le rapport du public au livre : diversité de l'offre, prix, pouvoir d'achat et efficacité des leviers promotionnels. Autant d'éléments qui soulignent l'importance d'intensifier la communication d'ici la fin de la foire, prévue le 1er novembre, afin d'attirer davantage de visiteurs, de soutenir les ventes et de réaffirmer la place du livre au cœur des intérêts culturels des Tunisiens.