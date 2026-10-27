Afrique: Sommet Russie-Afrique - Visite officielle de la Cheffe du gouvernement à Moscou

Sur instruction du Président de la République Kaïs Saïed, la Cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzri, effectue une visite officielle en Russie du 27 au 29 octobre 2026. Elle prendra part aux travaux du 3e Sommet Russie-Afrique, prévus les 28 et 29 octobre au cœur de la capitale russe, Moscou.

Placée sous la présidence du chef d'État russe Vladimir Poutine, cette rencontre de haut niveau réunira plusieurs dirigeants et chefs de gouvernement du continent africain. En marge du sommet se tiendra le Forum économique et humanitaire, placé sous le thème : « Œuvrer ensemble pour développer une coopération mutuellement bénéfique et renforcer les capacités de chaque État africain ».

Des sessions de dialogue thématiques seront également organisées pour aborder des questions stratégiques fondamentales, notamment la souveraineté comme moteur de développement, l'économie mondiale souveraine, la coopération sociale et humanitaire, ainsi que le rôle du capital humain, des technologies et de l'innovation dans l'amélioration de la qualité de vie.

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Ce sommet vise avant tout à consolider la coopération économique entre la Russie et les pays africains, avec un accent particulier mis sur le commerce, les investissements, la santé, les infrastructures, l'énergie, les technologies et l'éducation.

Outre son intervention lors des sessions plénières et des panneaux de discussion, Sara Zaâfrani Zenzri conduira une série d'entretiens bilatéraux. Elle est accompagnée pour cette mission par le ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que par une délégation composée de hauts responsables de la Présidence du gouvernement et du ministère des Affaires Étrangères.