Afrique du Nord: Echanges Russie-Afrique - L'Afrique du Nord en tête des partenaires stratégiques

Les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain ont atteint 27 milliards de dollars en 2025, la majeure partie de ce volume étant portée par les pays d'Afrique du Nord.

Lors d'une conférence de presse tenue ce mardi au centre de presse russe à Moscou, la porte-parole du ministère russe des Affaires Etrangères, Maria Zakharova, a précisé que la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc figurent désormais parmi les principaux partenaires commerciaux de la Russie en Afrique. Cette déclaration intervient à la veille du troisième Forum Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou.

Devant plus de 200 journalistes, responsables et représentants des médias issus de plus de 38 pays africains, Maria Zakharova a souligné que l'Afrique constitue un « acteur clé » de la politique étrangère russe, rappelant que la coopération bilatérale repose sur les principes d'égalité souveraine, de respect mutuel et de bénéfices partagés.

L'Afrique dans la vision russe d'un monde multipolaire

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Interrogée sur la place accordée à l'Afrique dans la vision géopolitique de Moscou, la porte-parole a fait référence au concept de politique étrangère de la Russie, approuvé par décret présidentiel le 31 mars 2023, qui consacre un volet spécifique au continent africain.

Elle a ajouté que la Russie soutient les nations africaines dans leur aspiration à établir un ordre mondial multicentrique plus juste et à réduire les disparités socio-économiques. Moscou entend ainsi accompagner l'émergence de l'Afrique en tant que pôle indépendant et influent du développement mondial.

Diplomatie, énergie et sécurité alimentaire

Maria Zakharova a également dressé un état des lieux du réseau diplomatique, culturel et éducatif de la Russie en Afrique, exprimant la volonté de Moscou d'étendre ces implantations tout en respectant les valeurs et traditions locales.

Dans cette perspective, elle a souligné l'importance du travail conjoint via les commissions intergouvernementales mixées afin de surmonter les obstacles et de consolider la coopération, notamment dans les secteurs stratégiques de la sécurité énergétique et alimentaire.

Renforcement des partenariats médiatiques et visions partagées

Sur le plan médiatique, la porte-parole a insisté sur la nécessité de développer la collaboration à travers des sessions de formation, la signature d'accords de partenariat, le transfert de technologies et l'organisation d'échanges professionnels entre médias russes et africains.

Elle a affirmé que les relations bilatérales reposent sur des valeurs communes, telles que le respect du droit international et le maintien des spécificités culturelles des peuples, tout en exprimant sa reconnaissance envers les États africains qui ont résisté aux pressions internationales pour maintenir leurs positions sur les dossiers géopolitiques.

Vers le 3ème Sommet Russie-Afrique à Moscou

La capitale russe accueille les 28 et 29 octobre 2026 les travaux du troisième Sommet Russie-Afrique. Réunissant dirigeants, dirigeants politiques et décideurs économiques, cet événement vise à dynamiser le partenariat stratégique dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie, des infrastructures et des technologies.

Ce sommet s'inscrit dans la continuité du processus initié lors de la première édition à Sotchi en 2019 et poursuivi à Saint-Pétersbourg en 2023, reflétant la volonté de la Russie de diversifier ses allia