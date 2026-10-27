Tunisie: Le poste de police du Kram Ouest transféré à son nouveau siège

27 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Samir Dridi

Le poste de la Sûreté nationale du Kram Ouest, qui se trouvait dans la zone de Carthage Byrsa, a été transféré vers son nouveau siège, à l'entrée de la zone industrielle d'El Kram.

Ce transfert s'accompagne de la volonté de continuer à assurer les services nécessaires aux citoyens : orientation, démarches administratives, délivrance de documents, réception des déclarations et signalements, selon les compétences et les services disponibles au poste.

A souligner que l'ancien poste de police a été incendié après 2011 , ce qui a nécessité son transfert à Carthage Byrsa.

À plusieurs reprises, les habitants de cette zone ont exprimé le souhait de voir le poste de police réimplanté à El Kram Ouest, en raison de la longue distance qu'ils devaient parcourir pour se rendre à Carthage Byrsa.

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