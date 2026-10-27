Tunisie: Le ministre de l'Économie et le FADES signent deux accords de financement

Le ministère de l'Économie et de la Planification a signé, mardi 27 octobre 2026, deux accords de financement avec le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), pour un montant total d'environ 432 millions de dinars tunisiens. Ces financements serviront à réaliser la première tranche de l'autoroute Bou Salem-Fernana et à aménager 67 pistes agricoles dans 21 gouvernorats.

Les deux accords ont été signés au siège du ministère par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le directeur général et président du conseil d'administration du FADES, Faouzi Youssef AlHunaif.

Le premier accord porte sur un financement de 30 millions de dinars koweïtiens, soit environ 288 millions de dinars tunisiens, destiné à la réalisation de la première tranche du projet d'autoroute reliant Bou Salem à Fernana.

Le deuxième accord prévoit un financement de 15 millions de dinars koweïtiens, soit près de 144 millions de dinars tunisiens, pour l'aménagement de 67 pistes agricoles, sur une longueur totale de 253 kilomètres, réparties dans 21 gouvernorats.

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Des financements pour les régions intérieures et le secteur agricole

À cette occasion, Samir Abdelhafidh a salué le rôle du FADES dans le soutien au développement économique et social de la Tunisie. Il a souligné l'importance des deux projets pour l'amélioration des conditions de vie, notamment dans les régions intérieures et les zones rurales, ainsi que pour le développement de l'activité agricole.

Ces investissements devraient contribuer à renforcer la dynamique économique et sociale dans les zones bénéficiaires. Le projet autoroutier devrait également consolider les infrastructures du Nord-Ouest et favoriser une meilleure intégration de cette région dans le circuit économique national.

Le ministère prépare les réunions des institutions financières arabes en 2027

Le ministre a également salué l'organisation en Tunisie des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes, prévues les 28 et 29 avril 2027, conformément à la décision du président de la République. Il a assuré que les autorités tunisiennes étaient prêtes à réunir les conditions nécessaires à la réussite de cet événement.

De son côté, Fawzi Youssef Al-Hunaif a mis en avant les relations historiques entre la Tunisie et le FADES, ainsi que la solidité de leur partenariat. Il a réaffirmé la volonté du Fonds de poursuivre son soutien au développement économique et social du pays, en tenant compte de ses priorités.

Le responsable a également indiqué que le FADES était disposé à étudier les propositions de nouveaux projets que la Tunisie souhaiterait réaliser au cours de la prochaine étape.