Tunisie: Sousse - Le groupe international DACHSER investit dans un nouveau site logistique de 6 000 m²

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations vient de publier une note qui informe les entreprises tunisiennes de l'entrée en vigueur de quatre nouveaux textes réglementaires en Libye.

La démarche vise à soutenir les exportateurs locaux. Elle leur évite des blocages administratifs ou des pertes financières lors des échanges avec le marché libyen.

Un identifiant unique pour les entreprises

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La première mesure introduit un projet de numéro économique unique. Ce système vise à digitaliser et à structurer le registre du commerce libyen. Le ministère conseille aux exportateurs tunisiens de vérifier l'identité et la conformité de leurs partenaires locaux avant toute expédition.

Des conditions strictes pour les pesticides

Le deuxième texte réglemente l'importation des produits chimiques et des insecticides agricoles. Il impose des normes techniques précises et des certificats de conformité. Les entreprises concernées doivent obtenir les autorisations requises auprès des autorités libyennes avant l'envoi des marchandises.

La protection des marques commerciales

La troisième décision définit des critères clairs pour trancher les litiges liés à la ressemblance des marques. Les industriels tunisiens sont invités à enregistrer officiellement leurs marques en Libye pour protéger leurs droits de propriété.

Une refonte des contrats de représentation

Le dernier texte fixe les conditions d'octroi des agences commerciales et de la distribution. Les sociétés tunisiennes qui s'appuient sur des agents locaux doivent réviser leurs contrats pour s'assurer de leur conformité avec la nouvelle loi.

Des enjeux économiques majeurs

Ces directives interviennent dans un contexte commercial très dynamique. En 2025, les échanges entre les deux pays ont atteint 2,89 milliards de dinars, dont 2,46 milliards d'exportations tunisiennes.

Malgré une légère baisse de 1,1 % observée durant les huit premiers mois de 2026, la Libye reste un partenaire vital pour l'économie tunisienne. L'anticipation de ces règles est donc essentielle pour maintenir le flux des marchandises.