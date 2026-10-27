Tunisie: L'ambassade du pays à Berne mise sur la diaspora pour booster le secteur de l'huile d'olive

Dans le cadre de ses initiatives visant à renforcer les liens économiques avec sa communauté à l'étranger, l'ambassade de Tunisie à Berne organise, le samedi 7 novembre 2026 de 14h00 à 15h30 (heure suisse), un webinaire dédié aux opportunités entrepreneuriales et commerciales dans le secteur de l'huile d'olive.

Organisée en collaboration avec l'Olive Oil Business School (OOBS), cette rencontre virtuelle s'adresse en priorité aux membres de la diaspora tunisienne résidant en Suisse. L'objectif est de leur présenter les perspectives professionnelles et les opportunités d'investissement prometteuses qu'offre la filière, notamment en matière d'exportation, d'importation, de distribution, de développement de marques et de facilitation de l'accès aux marchés internationaux.

Le séminaire réunira un panel d'experts et de spécialistes reconnus, parmi lesquels figurent le fondateur et PDG de GIOOC AB, de l'OOBS et d'OLEATRADE, ainsi que le fondateur et directeur général d'Olea KOTTI et des entrepreneurs du secteur oléicole.

L'événement est gratuit et nécessite juste une inscription préalable par e-mail auprès de l'ambassade.