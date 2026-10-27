Burkina Faso: Le résultat net de BOA Burkina Faso augmente de 34% au troisième trimestre 2026.

Au troisième trimestre 2026, le résultat net de Bank Of Africa (BOA) Burkina Faso a enregistré une augmentation de 34% par rapport au troisième trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par l'équipe dirigeante de cet établissement bancaire.

Dans ce rapport, il est indiqué que le résultat net est passé de 13,445 milliards de FCFA au 30 septembre 2025 à 18,051 milliards de FCFA un an plus tard.

Durant la période sous revue, le produit net bancaire de la banque s'est renforcé de 5,6%, avec une réalisation de 45,706 milliards de FCFA contre 43,276 milliards de FCFA au 30 septembre 2025, suite à l'évolution des commissions de 23,3 5%.

Les dépôts effectués par la clientèle se sont élevés à 938,62 milliards de FCFA en évolution de 7% par rapport au 31 décembre 2025. Parallèlement, la BOA Burkina Faso a consenti à sa clientèle des crédits de 484,457 milliards de FCFA, en hausse de 2,2%.

De son côté, le résultat avant impôts enregistre une augmentation de 38,4% à 21,075 milliards de FCFA contre 15,230 milliards de FCFA au troisième trimestre 2025.