Ile Maurice: Alain Jeannot fait dialoguer l'histoire et les défis du présent

Quarante-quatre chroniques pour raviver la mémoire collective et éclairer l'avenir. Avec le livre Racines et perspectives 2 : Chroniques de notre histoire, lancé le vendredi 23 octobre à l'Institut Cardinal Jean Margéot (ICJM), à Rose-Hill, Alain Jeannot poursuit son travail de transmission de l'histoire mauricienne, en accordant une place aux épisodes oubliés et aux questions de société contemporaines.

Deux ans après la parution du premier tome, l'auteur propose un nouveau recueil qui traverse plus de trois siècles d'histoire. De la révolte des esclaves à Vieux Grand-Port en 1695 au naufrage du navire L'Utile et à l'histoire de l'île Tromelin, les 44 chroniques mêlent événements historiques, portraits et réflexions personnelles. L'ouvrage aborde également des enjeux actuels, notamment l'éducation à la paix et la prévention des accidents de la route. Le livre sera disponible très bientôt dans les grandes librairies.

La cérémonie de lancement a vu cinq interventions et a mis en lumière une ambition commune : faire de l'histoire un patrimoine vivant, accessible à tous et débarrassé des lectures sélectives du passé.

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Le parrain du projet, Jean-Pierre Sauzier, a salué l'engagement d'Alain Jeannot, tout en lançant un appel aux entreprises et aux institutions pour qu'elles contribuent davantage au financement des projets culturels et patrimoniaux. «Ne laissons pas les passionnés d'histoire porter seuls la responsabilité de préserver notre mémoire collective», a-t-il insisté.

La fille aînée de l'auteur, Aurélie Jeannot, a pour sa part évoqué l'optimisme de son père et sa conviction que le changement repose sur l'engagement de chacun. «Nos racines nous ancrent dans notre histoire, nos perspectives nous ouvrent à l'avenir», a-t-elle rappelé.

Préfacier de l'ouvrage, l'ancien recteur du Collège du Saint-Esprit, Jacques Malié, a souligné l'attachement de l'auteur aux valeurs de justice et de droiture. Il a notamment relevé la pertinence de sa réflexion sur l'éducation à la paix face à la montée de la violence.

Dans son intervention, Alain Jeannot a également mis en garde contre les préjugés et les jugements réducteurs. «Un peuple pluriel s'appauvrit quand sa vision est obscurcie par des étiquettes simplistes», a-t-il déclaré, établissant un lien direct entre la connaissance de l'histoire et le vivre-ensemble.

Pour Alain Jeannot, cette passion pour l'histoire est intimement liée à son attachement à Maurice, un sentiment qui s'est renforcé au fil de son parcours professionnel. «L'histoire de mon pays est comme un film qui se déroule, éveille ma curiosité et nourrit ma passion», a-t-il confié. À ses yeux, comprendre le passé permet de mieux saisir l'évolution de la société et les réalités du présent.

Signataire de l'avant-propos, l'historien, ancien journaliste et ancien ministre Jean-Claude de l'Estrac a salué un ouvrage qui fait dialoguer les mémoires des différentes composantes de la société mauricienne, de l'esclavage aux élites politiques. Il a fait mention de la chronique consacrée à l'Utile et à Tromelin, sujet de son propre livre, puis a invité chacun à se demander ce qu'il fera de cet héritage. Il a relié l'histoire aux événements récents en rappelant que Maurice a déjà connu des émeutes au cours de ses trois siècles d'histoire. «Quand la ville n'a plus de mémoire, elle devient cimetière», a-t-il indiqué.

Avec Racines et perspectives 2, Alain Jeannot rappelle ainsi que la mémoire collective ne peut se construire dans l'oubli ou l'exclusion. Connaître les racines du pays, c'est aussi mieux comprendre ses fractures et préparer son avenir.