Ile Maurice: Rama Valayden réclame des garanties contre une éventuelle expulsion

27 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Me Rama Valayden a adressé une correspondance au Premier ministre, Navin Ramgoolam, le lundi 26 octobre, afin de solliciter des garanties concernant le sort de Monowara Begum, une ressortissante bangladaise portée disparue depuis avril. L'avocat souhaite obtenir l'assurance que cette dernière ne fera l'objet d'aucune mesure d'expulsion si elle décide de se manifester auprès des autorités.

Dans sa lettre, il demande notamment un engagement écrit du gouvernement permettant à Monowara Begum de livrer sa version des faits, particulièrement sur ses conditions de travail à Maurice et les mauvais traitements qu'elle aurait subis. Il estime qu'un éventuel rapatriement pourrait compromettre le déroulement de l'enquête. L'homme de loi affirme également avoir été approché par des intermédiaires au sujet de cette affaire. Il considère qu'il est essentiel que la ressortissante bangladaise puisse témoigner librement, sans craindre d'être renvoyée dans son pays d'origine.

Pour rappel, Monowara Begum n'a plus donné signe de vie depuis le 3 avril 2026, date à laquelle elle avait quitté le domicile où elle était employée comme aide-soignante auprès de la mère du ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem. Lors d'une intervention au Parlement, ce dernier avait précisé que sa mère avait signalé l'absence de son employée au ministère concerné le 6 avril.

Interrogé sur cette affaire à l'Assemblée nationale la semaine dernière, le Premier ministre avait, pour sa part, indiqué que Monowara Begum se trouvait toujours sur le territoire mauricien.

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La démarche de Me Rama Valayden vise ainsi à obtenir des garanties officielles avant que la ressortissante bangladaise ne se présente éventuellement aux autorités pour faire sa déposition.

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