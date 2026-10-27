Ile Maurice: Les syndicats réclament des sanctions proportionnées

Le Conseil des syndicats soutient le durcissement des mesures contre les comportements dangereux sur les routes, mais plaide pour davantage de souplesse concernant les infractions mineures commises par les chauffeurs professionnels. L'enjeu : concilier sécurité routière et protection de l'emploi.

Sévir contre les comportements dangereux, sans compromettre systématiquement le gagne-pain des chauffeurs professionnels. C'est le message transmis par les dirigeants du Conseil des syndicats au ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, lors d'une rencontre consacrée aux récents amendements à la Road Traffic Act.

D'emblée, les représentants syndicaux ont salué la volonté du gouvernement de renforcer la sécurité routière. Face aux comportements à risque et à la multiplication des incivilités sur les routes, ils reconnaissent la nécessité de sanctions plus sévères, notamment contre les conducteurs qui mettent en danger la vie d'autrui. La road rage, ou rage au volant, a également été évoquée. Pour les syndicalistes, il était grand temps que ces comportements fassent l'objet de mesures dissuasives.

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Toutefois, le Conseil des syndicats attire l'attention sur la situation des chauffeurs professionnels, pour lesquels le permis de conduire représente bien plus qu'un document administratif : il constitue leur principal outil de travail.

Les représentants syndicaux demandent ainsi que les infractions mineures soient traitées avec discernement. Selon eux, la nature de l'infraction, sa gravité et ses conséquences devraient être prises en considération afin qu'une sanction ne prive pas un travailleur de ses revenus de manière disproportionnée.

Il ne s'agit pas de remettre en question la fermeté face aux infractions graves, mais de trouver un équilibre entre la protection des usagers de la route et la préservation des emplois.

Plusieurs propositions concernant les amendements à la Road Traffic Act ont également été présentées au ministre. Osman Mahomed a pris note des préoccupations soulevées. Le Conseil des syndicats a par ailleurs salué le plan de modernisation du transport public, notamment la digitalisation à travers le Digital Driving License et le Cashless Ticketing.

Pour les syndicats, la réforme doit donc conjuguer fermeté, équité et dialogue social.