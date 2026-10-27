Ile Maurice: La mère de «Ti Kavi» piégée par un individu se faisant passer pour son fils emprisonné

La mère de Maheesh Sujore, alias «Ti Kavi», actuellement en détention préventive dans une affaire de trafic de drogue, affirme avoir été victime d'une escroquerie de Rs 75 000. Un individu se serait fait passer pour son fils, prétextant que ce dernier était en danger en prison et avait urgemment besoin d'argent. Cette affaire survient après l'agression de «Ti Kavi» par plusieurs codétenus à la prison de Beau-Bassin. Deux suspects, un homme de 31 ans et une femme de 25 ans, ont été arrêtés.

L'habitante de Chebel, âgée de 48 ans, a porté plainte dans la nuit du lundi 26 au aujourd'hui. Selon elle, son fils aurait récemment été agressé en prison, subissant notamment une blessure au visage. C'est dans ce contexte qu'elle aurait reçu, le 14 octobre, un appel provenant d'un numéro inconnu. Au bout du fil, une voix masculine prétendant être celle de son fils lui aurait expliqué qu'il était en danger et avait urgemment besoin de Rs 10 000.

Cette agression avait fait l'objet d'une enquête du Central Criminal Investigation Department après la diffusion, fin septembre, d'une vidéo de 56 secondes sur les réseaux sociaux. Les images montraient «Ti Kavi» violemment pris à partie par plusieurs détenus à la prison centrale de Beau-Bassin. Projeté au sol et immobilisé, il recevait plusieurs coups. Selon les informations rapportées, cette attaque aurait été planifiée par des détenus qui lui reprochaient d'avoir dénoncé des trafiquants de drogue à la police. Un téléphone portable, soupçonné d'avoir servi à filmer l'agression, avait également été retrouvé dans l'établissement pénitentiaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors du premier appel, l'individu aurait demandé à la mère de «Ti Kavi» d'effectuer un transfert de Rs 10 000 par Juice. Ne disposant pas de cette somme, elle aurait sollicité l'aide d'un ami, qui aurait accepté d'effectuer le transfert à sa place. L'argent aurait été versé sur un compte appartenant à une femme. Trois jours plus tard, soit le 17 octobre, la quadragénaire aurait reçu un nouvel appel de la même voix masculine. L'interlocuteur, se présentant toujours comme son fils, aurait affirmé être encore en danger et lui aurait réclamé Rs 40 000 supplémentaires, à remettre en espèces à une femme à Pailles.

Suivant ces instructions, elle se serait rendue à Guibies Road, à Pailles, où elle aurait remis l'argent à une jeune femme, identifiée par la suite sur TikTok comme étant Chagoufta Paquet, âgée de 25 ans. Le 23 octobre, le scénario se serait répété. Sous le même prétexte, l'individu lui aurait réclamé une nouvelle somme. Vers 17 heures, la quadragénaire se serait rendue à proximité de l'Aapravasi Ghat, à Port-Louis, où elle aurait remis Rs 25 000 à la même femme.

C'est finalement le lundi 26 octobre que la supercherie aurait été découverte. Vers 11 heures, la mère de «Ti Kavi» aurait reçu un nouvel appel du même individu, qui lui aurait demandé Rs 10 000 supplémentaires, en lui fixant rendez-vous à Venus, à Port-Louis. Elle aurait alors acquis la conviction que son interlocuteur n'était pas son fils, mais un homme nommé Nadhir Maudar, âgé de 31 ans et habitant Plaine-Verte.

Elle aurait néanmoins décidé de se rendre au rendez-vous. Sur place, elle aurait rencontré le suspect, confirmant ainsi ses soupçons. Celui-ci aurait tenté de prendre la fuite, mais la quadragénaire aurait sollicité l'aide de passants pour l'en empêcher. L'homme aurait opposé une résistance et subi des blessures au visage et aux mains lors de l'incident. Nadhir Maudar et Marie Bibi Chagoufta Paquet ont été arrêtés. Le premier a été placé en détention au poste de police de Rose-Hill, tandis que la seconde a été conduite au centre de détention de Moka. Le préjudice allégué s'élève à Rs 75 000. Une enquête est en cours.