Ile Maurice: L'expertise française de l'aromathérapie cosmétique en pharmacie

La marque française de cosmétique Decléor, spécialisée dans les soins à base d'huiles essentielles, renforce sa présence à Maurice. Anciennement intégrée au groupe L'Oréal, elle a été rachetée en 2024 par le groupe français Cospal, qui a entrepris son repositionnement, tout en préservant son savoir-faire en aromathérapie cosmétique.

Distribués localement par Unicorn (MSJ Ltd), les produits Decléor sont désormais disponibles dans plusieurs pharmacies, notamment Livewell, Olavie, St Jean, Link et ForMe Tribeca. Leur particularité réside dans des formulations associant des huiles essentielles soigneusement sélectionnées à des soins adaptés aux différents besoins de la peau.

La marque propose six gammes : Néroli Bigarade pour les peaux sèches, Romarin Officinal pour les peaux mixtes et grasses, Rose d'Orient pour les peaux sensibles et Mandarine Verte pour les peaux ternes et fatiguées. Les gammes LavandeIris et Magnolia Blanc ciblent les peaux matures, avec des soins raffermissants, antirides et régénérants. Des produits spécifiques sont également proposés pour les yeux cernés ou gonflés et les jambes lourdes.

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Plusieurs produits ont été distingués par le label français Meilleurs Produits Pharma. Le sérum huile Aromessence Mandarine Verte a notamment obtenu la médaille d'or 2027 dans la catégorie des huiles et soins apaisants du visage. Le sérum Aromessence Néroli Bigarade et la crème éclat vitaminée Mandarine Verte figurent également parmi les produits primés.

Afin de mieux conseiller les clients, le personnel de plusieurs pharmacies partenaires a bénéficié d'une formation consacrée aux différentes gammes Decléor.

Pour permettre au public de découvrir ces produits, deux journées de présentation seront organisées les vendredi 30 et samedi 31 octobre à la pharmacie ForMe Tribeca. Une esthéticienne qualifiée proposera des mini-soins du visage gratuits de 15 minutes, sur rendez-vous, réalisés avec les produits de la marque.

Les personnes intéressées peuvent réserver leur séance par WhatsApp auprès de Dushila Ramkelawon, représentante commerciale de Decléor, au 5811 2980.