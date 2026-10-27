Addis Ababa — Des diplomates, des responsables des Nations Unies et des partenaires du développement se sont réunis à Addis-Abeba pour célébrer la Journée des Nations Unies. Ils ont salué la contribution de longue date de l'Éthiopie au multilatéralisme et ont appelé à un engagement mondial renouvelé en faveur de la paix, du développement durable et des droits de l'homme.

Célébrée chaque année le 24 octobre, la Journée des Nations Unies commémore l'entrée en vigueur, en 1945, de la Charte des Nations Unies, le document fondateur qui a établi le cadre de la coopération internationale pour relever les défis mondiaux.

Cette commémoration a mis en avant le rôle historique de l'Éthiopie au sein des Nations Unies et a réaffirmé la place d'Addis-Abeba parmi les principales capitales diplomatiques mondiales.

S'exprimant lors de cet événement, le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Claver Gatete, a qualifié l'Éthiopie de « partenaire de longue date et fiable » des Nations Unies.

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« Ici, à Addis-Abeba, la famille des Nations Unies a depuis longtemps trouvé un tel partenaire auprès du gouvernement et du peuple éthiopiens », a déclaré M. Gatete. « Je tiens à leur exprimer notre sincère gratitude pour leur hospitalité et leur engagement indéfectible en faveur de la coopération multilatérale. »

Il a rappelé que l'Éthiopie figurait parmi les 51 membres fondateurs des Nations Unies en 1945 et qu'elle était l'un des quatre seuls pays africains à avoir rejoint l'Organisation dès sa création.

M. Gatete a également souligné l'importance diplomatique unique d'Addis-Abeba, qui accueille la CEA, l'équipe de pays des Nations Unies, l'Union africaine et de nombreuses ambassades étrangères.

Évoquant l'Africa Hall, où la Charte de l'Organisation de l'unité africaine a été signée en 1963, il a décrit ce lieu emblématique comme un symbole durable de la contribution de l'Éthiopie à l'unité africaine et de son partenariat avec les Nations Unies.

Prenant la parole au nom du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, Ozonnia Ojielo, sous-secrétaire générale des Nations unies et coordinatrice résidente et humanitaire des Nations unies en Éthiopie, a souligné la nécessité d'une action collective face à des défis mondiaux croissants.

Dans son message, le Secrétaire général a déclaré que la Journée des Nations Unies célébrait non seulement une institution, mais aussi le principe selon lequel l'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à oeuvrer ensemble pour faire progresser la paix, le développement et les droits de l'homme.

« Depuis 81 ans, les Nations Unies donnent vie à cette idée », a déclaré M. Guterres dans son message.

Le message a mis en avant le rôle de l'organisation dans la résolution des différends par la diplomatie et le droit international, la lutte contre la pauvreté et la faim, la promotion des droits de l'homme et l'apport d'une aide vitale aux personnes touchées par les conflits, les catastrophes et les déplacements de population.

Il a également souligné l'action de l'ONU dans les domaines du commerce, de la technologie, de la santé et de l'égalité des sexes, notamment les efforts visant à élargir les perspectives d'avenir des femmes et des filles.

M. Guterres a exhorté les États membres à réaffirmer leur attachement aux principes fondateurs de l'organisation.

« Privilégiez le dialogue plutôt que la division, la coopération plutôt que la confrontation, et la solidarité plutôt que la peur », indiquait le message.

Le porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine, Nuur Mohamud Sheekh, a souligné l'importance durable d'Addis-Abeba en tant que capitale du multilatéralisme africain et de la coopération internationale.

Il a également salué la contribution de l'Éthiopie à la connectivité mondiale grâce à Ethiopian Airlines.

« On peut pratiquement s'envoler vers le monde entier depuis Addis-Abeba, et nous apprécions cette contribution que ce grand pays a apportée aux voyages et à la connectivité », a déclaré M. Sheekh.

Il a ajouté que le partenariat institutionnalisé entre l'Union africaine et les Nations Unies restait essentiel pour faire progresser la paix, la sécurité et le développement durable à travers l'Afrique.

« Ce partenariat stratégique constitue la pierre angulaire permettant de renforcer les synergies entre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'Union africaine », a-t-il souligné.

Représentant le gouvernement éthiopien, l'ambassadeur Yoseph Kassaye, directeur général des affaires relatives aux organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé l'engagement de longue date de l'Éthiopie en faveur du multilatéralisme.

« L'Éthiopie, en tant que membre fondateur des Nations Unies et fervent défenseur du multilatéralisme, a apporté d'importantes contributions sur divers fronts depuis les tout débuts de l'organisation », a déclaré Yoseph. « Nous avons toujours défendu les principes d'égalité souveraine et de sécurité collective. »

Il a réaffirmé le soutien de l'Éthiopie aux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté des États, le règlement pacifique des différends et la sécurité collective.

La célébration annuelle de la Journée des Nations Unies s'est conclue par de nouveaux appels au dialogue, à la coopération et à la solidarité, fondements indispensables à la construction d'un avenir plus pacifique, plus équitable et plus durable.