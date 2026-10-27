Addis Ababa — L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine (CUA), Nkosazana Dlamini-Zuma, a salué l'Éthiopie comme un modèle incontournable de progrès continental.

Elle a cité l'engagement de ce pays en faveur d'un développement autonome et ses politiques énergétiques audacieuses comme un véritable exemple d'autodétermination nationale.

S'adressant à l'ENA à Moscou à la veille du Sommet Russie-Afrique, Mme Dlamini-Zuma a évoqué le rôle essentiel que joue l'Éthiopie en tant que « capitale diplomatique de l'Afrique ».

Ayant dirigé l'UA depuis son siège d'Addis-Abeba entre 2012 et 2017, elle a souligné que ce pays avait la responsabilité unique de montrer l'exemple.

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Elle a fait valoir que l'Éthiopie devait rester à l'avant-garde de « l'Afrique que nous voulons » un continent intégré, pacifique et prospère, porté par ses propres citoyens.

Mme Dlamini-Zuma a identifié le manque de confiance en soi comme le principal obstacle au développement africain. Elle a désigné le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) comme le symbole ultime de la rupture avec le cycle consistant à attendre une intervention étrangère.

« L'une des choses qui m'a impressionnée en Éthiopie... (c'est) la façon dont vous, les Éthiopiens, avez construit le barrage de la Renaissance sans attendre que des étrangers viennent faire le travail. Pour moi, c'était très important, car de nombreux pays africains ne se développent pas parce qu'ils attendent que des étrangers viennent les développer », a-t-elle déclaré.

Elle a mis les autres dirigeants africains au défi d'adopter cet état d'esprit, soulignant que le véritable progrès passe par une confiance inébranlable dans les capacités locales.

« Car si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes et si nous ne croyons pas en nous-mêmes, nous n'irons jamais très loin », a-t-elle ajouté.

Au-delà des infrastructures à grande échelle, Mme Dlamini-Zuma a mis en avant l'évolution urbaine rapide de l'Éthiopie comme preuve de la puissance de la souveraineté énergétique.

Ayant récemment visité Addis-Abeba, elle a constaté la transformation visible et rapide de la ville, attribuant ce succès aux initiatives énergétiques proactives du pays.

« Je me suis rendue à Addis récemment, et je constate que la ville change très vite. Cela montre que lorsque l'on dispose d'énergie, on peut accomplir beaucoup de choses », a-t-elle fait remarquer.

Elle a notamment salué la décision pionnière du gouvernement éthiopien d'interdire l'importation de véhicules à essence et diesel. Cette politique, a-t-elle souligné, place le pays à l'avant-garde de la transition mondiale vers les énergies vertes.

« Je pense que c'est le seul pays d'Afrique je ne sais pas si c'est le cas au niveau mondial - à avoir interdit l'importation de voitures à essence et diesel. Voilà donc quelques-uns des points que je peux évoquer en si peu de temps », a-t-elle précisé.

Alors que les dirigeants se réunissaient à Moscou pour discuter de l'avenir du partenariat Russie-Afrique, le message de Mme Dlamini-Zuma a fait office d'appel à l'autonomie.

Elle a présenté les réalisations de l'Éthiopie comme un modèle reproductible pour l'ensemble du continent.