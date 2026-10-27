Soudan: Le pays ne se limite pas à l'or, affirme le ministère des Mines à Sydney

27 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La sous-secrétaire du ministère des Mines Dre Hind Siddig a conduit la délégation soudanaise participante au Congrès et salon international des mines et des ressources (IMARC 2026), qui se tient à Sydney du 27 au 29 octobre.

Dans une communication intitulée « Le Soudan n'est pas seulement une destination pour l'or » Mme Hind Siddig a présenté la diversité des ressources du pays : cuivre, fer, chrome, nickel, zinc, ainsi que des minerais industriels et stratégiques. Elle a mis en avant les avantages compétitifs du Soudan et les opportunités d'investissement dans le secteur minier.

La communication a également insisté sur l'usage des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans l'exploration, le développement de l'industrie minière locale et le renforcement des partenariats internationaux en matière de technologie, de transfert de connaissances et d'infrastructures.

Khartoum cherche ainsi à promouvoir des investissements responsables, à accroître la valeur ajoutée de ses ressources et à soutenir une croissance économique durable, au bénéfice des investisseurs, des communautés locales et des générations futures.

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