Soudan: Al-Eaysir plaide à Bakou pour le dialogue des cultures et la paix

27 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khaled Al-Eaysir a souligné à Bakou l'importance du dialogue interculturel pour renforcer la compréhension mutuelle, le respect et la paix, et pour combattre les divisions et les discours de haine.

Il prenait part au septième Forum mondial du dialogue interculturel, organisé sous le thème « Le dialogue pour un avenir commun : construire des ponts dans un monde marqué par les divisions », à la tête de la délégation soudanaise.

En marge de la séance d'ouverture, M. Al-Eaysir a transmis au président azerbaïdjanais Ilham Aliyev les salutations du général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, et réaffirmé la profondeur des relations bilatérales entre Khartoum et Bakou.

Le ministre a mis en avant la diversité culturelle et civilisationnelle du Soudan, appelant à protéger le patrimoine matériel et immatériel, soutenir les arts et préserver la mémoire nationale. Il a invité les États amis à soutenir le pluralisme soudanais et à favoriser le dialogue national, afin de parvenir à un règlement inclusif fondé sur la paix, la coexistence et le respect de l'autre.

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