Soudan: L'ambassade du Soudan à Paris réclame justice pour les victimes des massacres d'Al-Fasher

L'ambassade du Soudan à Paris a appelé lundi à ce que les responsables des massacres commis à Al-Fasher, soient traduits en justice, à l'occasion du premier anniversaire de ces exactions perpétrées après le siège prolongé puis la prise de la ville par les Forces de soutien rapide (FSR).

Dans un communiqué, l'ambassade a dénoncé de graves crimes contre les civils, notamment des exécutions sommaires, des violences sexuelles, des actes de torture, des disparitions et des déplacements forcés, ainsi que le pillage des biens et la destruction d'infrastructures civiles.

Elle a souligné que ces exactions avaient été documentées par les Nations unies et des mécanismes internationaux d'enquête, évoquant notamment les conclusions d'une mission d'établissement des faits faisant état d'éléments caractéristiques d'un génocide. Elle a réclamé des poursuites contre les auteurs de ces crimes et toute personne ayant contribué à leur financement.

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L'ambassade a par ailleurs salué une déclaration commune publiée lundi par la coalition pour la prévention des atrocités et la justice au Soudan, avec la participation de la France, de l'Union européenne et de plusieurs pays partenaires. Elle a appelé à des mesures concrètes, dont des sanctions contre les responsables et leurs soutiens, la cessation de l'armement et du financement des FSR, ainsi que la protection des civils et un accès sans entrave à l'aide humanitaire.

Réaffirmant l'attachement du Soudan à sa souveraineté, à son unité et à son intégrité territoriale, l'ambassade a estimé que la commémoration du massacre devait renouveler l'engagement en faveur de la justice pour les victimes et de la prévention de nouvelles atrocités.