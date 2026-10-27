Soudan: Le Croissant-Rouge qatari s'engage à réhabiliter le siège du Conseil des spécialités médicales à Khartoum

27 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Croissant-Rouge qatari a annoncé son engagement à contribuer à la rénovation et à la réhabilitation du siège du Conseil national soudanais des spécialités médicales à Khartoum, afin de permettre la reprise de ses activités administratives et académiques.

Cet engagement a été annoncé lors d'une visite d'inspection effectuée dimanche par une délégation du Croissant-Rouge qatari, conduite par le Dr Salah Eddine Al-Daak, chef de bureau au Soudan. La délégation a été accueillie par le secrétaire général du Conseil, le Dr Al-Mughira Al-Amine Jad Al-Sayed.

Après avoir évalué l'état du bâtiment et les besoins en réhabilitation, la délégation s'est engagée à contribuer à la rénovation de la bibliothèque ainsi qu'à la remise en état des installations techniques et des infrastructures, afin de rétablir un environnement de travail adapté.

Cette initiative intervient alors que le Conseil a repris ses activités à son siège de Khartoum, après y être retourné . Elle vise à soutenir la continuité de ses missions de formation, d'organisation des examens de spécialisation et de qualification des personnels médicaux, au service du secteur de la santé au Soudan.

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