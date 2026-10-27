Sénégal: Le budget rectificatif 2026 renvoyé en commission pour de nouvelles concertations

L’Assemblée nationale sénégalaise a renvoyé, mardi 27 octobre 2026, le projet de loi de finances rectificative (LFR) en commission des finances et du contrôle budgétaire, à la demande du gouvernement. Cette décision intervient après des préoccupations exprimées par la majorité parlementaire et vise à approfondir les concertations pour parvenir à un compromis sur les orientations budgétaires de l’État.

L’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 connaît une nouvelle étape au Sénégal. Réunis en séance plénière mardi 27 octobre, les députés ont renvoyé le texte devant la commission des finances et du contrôle budgétaire, à la suite d’une demande formulée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

Cette décision intervient dans un contexte de divergences entre le gouvernement et la majorité parlementaire issue du parti Pastef . Elle doit permettre de poursuivre les discussions sur plusieurs points du projet budgétaire avant la reprise de son examen.

Devant les parlementaires, Cheikh Diba a expliqué que cette démarche faisait suite à un courrier adressé au gouvernement, lundi 26 octobre, par le président de la commission des finances et du contrôle budgétaire. Cette correspondance reprenait plusieurs préoccupations formulées dans un mémorandum transmis à l’exécutif.

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Le gouvernement, qui a répondu favorablement à cette initiative, entend privilégier la concertation afin de rapprocher les positions et de rechercher un accord sur le contenu du texte.

Une procédure prévue par le règlement intérieur de l’Assemblée

Pour justifier le renvoi, le ministre des Finances s’est référé à l’article 84 de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.

Cette disposition encadre notamment la possibilité de présenter une motion préjudicielle visant à renvoyer un texte devant la commission compétente au cours de la discussion générale. Le renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la commission saisie au fond ou par le représentant du président de la République, conformément aux dispositions invoquées.

Cheikh Diba a tenu à préciser que cette décision ne constituait ni un désengagement de l’exécutif ni une remise en cause du rôle du Parlement.

« La démarche sollicitée ne traduit ni un renoncement du gouvernement à ses responsabilités, ni une volonté de contourner le débat parlementaire », a-t-il déclaré.

Le ministre a présenté ce choix comme une volonté de préserver le dialogue entre les institutions et d'éviter que les désaccords sur le projet budgétaire ne conduisent à une impasse.

Des enjeux budgétaires au cœur des discussions

Au-delà des considérations institutionnelles, le renvoi du texte intervient alors que le Sénégal doit concilier ses engagements financiers avec la poursuite des politiques publiques prévues pour l’année 2026.

Le projet de loi de finances rectificative constitue un instrument permettant d’ajuster les prévisions de recettes et de dépenses de l’État en fonction de l’évolution de la situation économique et des besoins de financement.

Cheikh Diba a notamment insisté sur la nécessité de préserver la soutenabilité des finances publiques, de consolider la situation financière de l’État et de garantir la continuité des programmes gouvernementaux.

Les discussions en commission devront ainsi permettre d’examiner les préoccupations soulevées par les parlementaires tout en tenant compte des contraintes budgétaires auxquelles l’État est confronté.

Vers un compromis entre le gouvernement et sa majorité ?

Le renvoi du projet de loi met en évidence la nécessité d’une concertation supplémentaire entre l’exécutif et sa majorité parlementaire sur les choix budgétaires.

Cette nouvelle phase de discussions pourrait permettre d’apporter des clarifications ou des ajustements au texte avant son retour en séance plénière.

En appelant les députés à privilégier le dialogue et la responsabilité, Cheikh Diba a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre les échanges afin de dégager une position commune.

L’issue de ces concertations sera déterminante pour la poursuite de la procédure d’adoption du budget rectificatif 2026 et la mise en œuvre des priorités économiques et sociales du gouvernement.