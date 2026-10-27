Cote d'Ivoire: Financement climatique - Un atelier prévu les 3 et 4 novembre à Abidjan

Le projet Fem 11042 entend former cinquante acteurs ivoiriens à concevoir des projets climatiques qui prennent en compte les besoins et les spécificités des femmes.

Le Fonds vert pour le climat (Fvc) n'a encore financé aucun projet de transport en Côte d'Ivoire. Le guichet destiné au secteur privé du Fonds pour l'environnement mondial (Fem) reste, quant à lui, largement sous-utilisé. Ce n'est pas l'argent qui fait défaut, mais des projets solides, bien élaborés et capables de convaincre des bailleurs de fonds devenus particulièrement exigeants sur la question du genre.

C'est ce chaînon manquant que le ministère des Transports et des Affaires maritimes entend combler à travers un atelier consacré au financement climatique tenant compte du genre.

Initialement prévue les 20 et 21 août, cette rencontre sera la troisième et dernière session du programme d'ateliers de l'année 2026. Elle réunira 50 participants issus de 47 structures. Le projet s'est fixé une règle qu'il applique également lors de ses propres ateliers : réserver au moins 30 % des places aux femmes et 20 % aux jeunes. Lors de l'émargement, chaque participant devra indiquer son sexe et sa tranche d'âge. Il ne s'agit pas d'un simple détail administratif, mais d'un indicateur suivi par le bailleur de fonds.

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En mars 2024, la Fao a montré dans son rapport « Unjust climate » que les ménages ruraux dirigés par des femmes perdent une part plus importante de leurs revenus que les autres lors des vagues de chaleur et des inondations.

Cette situation s'explique notamment par leur accès plus limité aux terres, au crédit et aux équipements, et non parce qu'elles travaillent moins. Les bailleurs de fonds en ont tiré les conséquences. Le Fonds vert pour le climat exige désormais, pour chaque proposition de projet, une évaluation de genre et un plan d'action genre.

Le Fem applique, de son côté, sa propre politique en matière d'égalité entre les sexes. Un projet qui néglige cette dimension n'est donc pas seulement incomplet, il devient moins finançable.

Le programme, confié à un cabinet de formation, mobilise deux spécialistes aux compétences complémentaires : l'un en finance climatique et en montage de projets, l'autre en genre et changement climatique.

Ainsi, la première journée sera consacrée à l'architecture de la finance climatique, aux mécanismes comme le Fvc et le Fem, à leurs critères d'éligibilité et aux raisons pour lesquelles de nombreux dossiers échouent. L'après-midi sera focalisé sur les vulnérabilités différenciées face au climat et sur les exigences des grands fonds en matière de genre.

La seconde journée sera plus concrète. L'analyse des parties prenantes, la chaîne de résultats, les indicateurs désagrégés et la budgétisation sensible au genre figureront parmi les outils présentés aux participants avant leur mise en application.

Cinq groupes travailleront chacun sur un projet de note conceptuelle ancré dans un territoire pilote du projet : Korhogo et Odienné, Yamoussoukro autour du lac de Kossou, l'axe Soubré-Méagui-San Pedro, le Grand Abidjan avec Jacqueville, et Bouaké. Chaque note sera ensuite soumise à la revue croisée d'un autre groupe. Un pré-test et un post-test permettront de mesurer ce que chacun aura réellement appris.

Approuvé par le Fem en novembre 2023 et officiellement lancé le 28 novembre 2024, le projet « Intégration de la mobilité électrique avec des solutions d'énergies renouvelables » dispose d'un budget global de 2,27 millions de dollars, dont 1,6 million de dollars sous forme de don du Fem et le reste en contrepartie de l'État ivoirien.

L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) en est l'agence d'exécution. Le projet cible en priorité les coopératives et les entrepreneurs des secteurs de l'agroalimentaire et du vivrier dans les zones périurbaines et rurales, en mettant l'accent sur les véhicules électriques à deux et trois roues, mieux adaptés aux réalités locales.

Cet atelier s'inscrit dans la composante consacrée au cadre institutionnel et au mécanisme national de financement de la mobilité électrique. Depuis août, le groupe A3E, opérateur technique retenu, conduit les études relatives aux projets pilotes de démonstration. Former les acteurs à mobiliser les financements climatiques, c'est préparer la suite : faire en sorte que ces démonstrations ne restent pas des vitrines isolées.