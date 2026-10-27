Afrique: 6e édition du Cyber Africa Forum - Plus de 1 500 participants attendus

Le Cyber Africa Forum (Caf) tiendra sa 6e édition les 16 et 17 novembre 2026, au Sofitel Cotonou Marina Hôtel & Spa, au Bénin, autour du thème « Construire la confiance numérique de demain ».

Organisé par Kaydan Groupe, en collaboration avec les ministères béninois de la Transformation digitale et de l'Innovation, et de l'Économie et des Finances, le forum réunira plus de 1 500 décideurs publics et privés.

Les échanges porteront notamment sur l'intelligence artificielle et la souveraineté ; la confiance numérique et la cyberdiplomatie ; le financement de l'économie numérique ; l'identité numérique ; les talents et les industries créatives.

Face à la progression des cybermenaces, la confiance numérique constitue un enjeu stratégique pour le continent, qui accélère la dématérialisation de ses services publics, de ses paiements et de ses échanges commerciaux.

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Selon Interpol, l'intelligence artificielle intervient désormais dans 55 % des cybercrimes signalés en Afrique. Les pertes déclarées sont passées de 192 millions de dollars en 2024 à 484 millions en 2025.

Dans le secteur financier, la cybersécurité est également une priorité réglementaire. Selon la cinquième édition du Baromètre de l'industrie financière africaine, réalisée par Deloitte et l'Africa Financial Summit (Afis), 97 % des répondants la placent en tête des évolutions réglementaires souhaitées.

Le déploiement de l'identité numérique, le développement des paiements digitaux et l'intensification des échanges dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) renforcent ainsi la nécessité de garantir la sécurité des systèmes et des données.

Le programme prévoit un panel d'ouverture sur le cadre juridique et administratif nécessaire à un usage responsable et souverain de l'Ia, suivi d'un débat intitulé « Ia, cinq ans plus tard : l'innovation est-elle au rendez-vous ? ». D'autres sessions examineront les crises de confiance numérique, la cyberdiplomatie, les limites des règles internationales dans le cyberespace et le financement du numérique africain.

La sécurité des paiements digitaux et les risques liés à la centralisation des données d'identité feront également l'objet de discussions. Les travaux aborderont par ailleurs la place des femmes dans le numérique, la recherche et le développement, ainsi que les applications de l'Ia dans la mode, la musique, le sport et les arts, dans le cadre du programme « Tech 4 Creative Industries ». Les ministres de la Culture du Bénin et du Rwanda sont annoncés à cette session.

Les activités se dérouleront sur trois scènes : Digital Africa Stage, consacrée aux plénières et tables rondes ; Innovation Talk, dédiée aux interventions inspirantes ; et Agora de la Tech, axée sur les solutions et l'entrepreneuriat numérique africain.

Le programme comprendra aussi des conférences, des sessions de réseautage, le Caf Cio/Ciso Club, destiné aux directeurs des systèmes d'information (Dsi) et aux responsables de la sécurité des systèmes d'information (Rssi), ainsi que des rencontres d'affaires entre entreprises et administrations (BtoB et BtoG).

En marge du forum, les 80 finalistes du HackerLab 2026, organisé par l'Agence des systèmes d'information et du numérique (Asin) en partenariat avec le Cyber Africa Forum, participeront à une compétition de cybersécurité de 48 heures, du 15 au 17 novembre, au Golden Tulip.

La cérémonie d'ouverture est prévue le lundi 16 novembre à 9h 30, avec des allocutions officielles, une remise de prix et la signature de conventions. La clôture interviendra le mardi 17 novembre à 18h. « Nous avons conçu cette édition pour que chaque participant, qu'il soit décideur public, expert en cybersécurité, investisseur, entrepreneur ou étudiant, reparte de Cotonou avec des perspectives concrètes et de nouvelles opportunités de collaboration », souligne Franck Kié, président de Ciberobs et commissaire général du Cyber Africa Forum.

L'ambition, ajoute-t-il, est de faire du forum un espace où les échanges débouchent sur des recommandations, des partenariats et des initiatives durables pour la transformation numérique du continent.

Lancé en 2020 par Ciberobs, le Cyber Africa Forum est un rendez-vous annuel consacré au numérique, à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle en Afrique. En cinq éditions, il a réuni plus de 6 000 participants, plus de 100 partenaires et sponsors, ainsi que des représentants de plus de 50 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie. Plus de 500 rendez-vous d'affaires y ont également été organisés.