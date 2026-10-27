Cote d'Ivoire: Prix national d'Excellence 2026 - Raphaël Diamala Kouassi hisse M'Bahiakro sur le podium des meilleurs maires du pays

Le maire de M'Bahiakro, Raphaël Diamala Kouassi, a été distingué comme 3e meilleur maire de Côte d'Ivoire au titre du Prix national d'Excellence 2026. La récompense lui a été remise le lundi 26 octobre 2026, par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, lors d'une cérémonie organisée au cabinet du ministère à Abidjan-Plateau.

Cette distinction place la commune de M'Bahiakro parmi les collectivités territoriales les plus performantes du pays et récompense les efforts entrepris par l'équipe municipale en faveur du développement local, de l'amélioration du cadre de vie des populations et du renforcement de la gouvernance communale.

Au cours de cette cérémonie de remise des 2e et 3e Prix nationaux d'Excellence de son département ministériel, le ministre Vagondo Diomandé a honoré plusieurs acteurs de l'administration publique, notamment des autorités préfectorales, des fonctionnaires de police et des maires. Dans la catégorie des collectivités territoriales, le maire de Fresco, Tchékré Fulbert Beugrefoh, a obtenu le 2e prix, tandis que Raphaël Diamala Kouassi s'est classé 3e.

Une distinction dédiée aux populations de M'Bahiakro

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Prenant la parole après la réception de son trophée, le maire de M'Bahiakro a exprimé sa gratitude avec « émotion, humilité et reconnaissance », soulignant que cette distinction dépasse sa personne et consacre avant tout les efforts collectifs de toute une communauté.

« Cette distinction, je ne la considère pas comme une récompense personnelle. C'est la victoire de toute une commune. C'est la fierté de M'Bahiakro. C'est l'honneur de nos populations », a-t-il déclaré.

Le premier magistrat de la commune a tenu à dédier ce prix aux populations de M'Bahiakro, aux chefs traditionnels, aux guides religieux, aux femmes, aux jeunes ainsi qu'à l'ensemble des acteurs qui contribuent au développement de la cité.

Raphaël Diamala Kouassi a également adressé ses remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, au gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ainsi qu'à la Direction générale de la Décentralisation et du Développement local pour la promotion d'une culture de l'excellence au sein des collectivités territoriales.

Un encouragement à poursuivre les efforts de développement

Pour le maire de M'Bahiakro, cette reconnaissance nationale constitue moins un aboutissement qu'un appel à redoubler d'efforts. Il a réaffirmé sa détermination à poursuivre les actions engagées dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'assainissement et de l'attractivité économique.

« Ce prix n'est donc pas un aboutissement. Il est un encouragement à faire davantage, à travailler encore plus et à servir toujours mieux », a-t-il insisté.

Le lauréat a également associé à cette distinction le conseil municipal, l'administration communale, les partenaires au développement ainsi que le corps préfectoral du département, saluant leur accompagnement dans la mise en oeuvre des projets communaux.

L'excellence comme moteur de la décentralisation

Dans son adresse aux récipiendaires, le ministre Vagondo Diomandé a salué leur discipline, leur sens du devoir et leur contribution au bon fonctionnement de l'administration publique. Il les a exhortés à maintenir cette dynamique de performance au service de la Nation.

La distinction obtenue par Raphaël Diamala Kouassi vient ainsi renforcer le rayonnement de M'Bahiakro sur l'échiquier national et illustrer le rôle croissant des collectivités territoriales dans le développement de la Côte d'Ivoire.