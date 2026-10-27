Afrique de l'Ouest: GNL et conteneurs - La Russie veut passer par Lomé pour rejoindre le Sahel

La Russie et le Togo ont engagé des discussions sur un projet de corridor de transport et d'énergie destiné à acheminer des marchandises russes, dont du gaz naturel liquéfié (GNL), vers les pays du Sahel via le port de Lomé. C'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur de Russie au Togo, Igor Evdokimov, à l'agence russe African Initiative, financée par le Kremlin.

Ce corridor pourrait servir de base à un axe plus large, reliant la Russie à l'Afrique de l'Ouest.

« Les discussions ont confirmé que le choix du port de Lomé comme point d'entrée optimal vers le Burkina Faso et le Niger était le bon », a affirmé Igor Evdokimov.

Des entreprises russes ont déjà mené des discussions avec les autorités togolaises lors de la première session de la commission mixte russo-togolaise, tenue à Lomé fin septembre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus de 120 représentants d'administrations et d'entreprises russes y avaient participé, parmi lesquels le chimiste RusChemAlliance, la banque publique VEB.RF ou encore l'armateur FESCO.

Concrètement, le ministère russe des Transports étudie la mise en place de liaisons par conteneurs entre la Russie, le Togo et le Burkina Faso, assurées par FESCO.

Les échanges se poursuivront lors du troisième sommet Russie-Afrique, prévu les 28 et 29 octobre à Moscou, auquel doit participer le président du Conseil, Faure Gnassingbé.