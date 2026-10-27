Togo: L'Europe finance la route du littoral entre Lomé et Aného

L'Union européenne a réaffirmé mardi son soutien aux priorités de développement du Togo, en citant en exemple la réhabilitation de la route nationale n°2 (RN2) entre Lomé et Aného, un projet qu'elle cofinance avec d'autres partenaires.

Longeant le littoral, la RN2 relie la capitale à Aného, avant de se prolonger vers la frontière béninoise. Sa réhabilitation doit améliorer les conditions de circulation, réduire les temps de trajet et faciliter les échanges avec le Bénin.

Le projet ouvre aussi de nouvelles perspectives pour les activités économiques le long de l'axe. « Cet investissement soutient la mobilité, dynamise les échanges et renforce la connectivité régionale, au bénéfice des populations et des entreprises », estime l'UE.

Les infrastructures ne sont qu'un volet de la coopération européenne. Depuis 2021, l'UE a engagé plus de 201 millions d'euros dans le cadre du Document conjoint de programmation pluriannuelle 2021-2027.

Ces fonds couvrent trois grands domaines : le développement humain et l'inclusion socio-économique, les agro-industries durables et la gestion des ressources naturelles, ainsi que la consolidation de la paix et de la résilience de la société togolaise.