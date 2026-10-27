Nigeria: L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote atteint son objectif de 1,6 milliard de dollars grâce à une forte demande des investisseurs

Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals a attiré entre 1,5 et 1,6 milliard de dollars d'engagements de financement de la part d'investisseurs nigérians et de particuliers, ce qui met la plus grande introduction en bourse d'Afrique en bonne voie pour atteindre son objectif de levée de fonds avant même que les attributions internationales ne soient finalisées. Des investisseurs issus de 119 pays ont déposé des demandes de souscription d'actions de cette raffinerie nigériane, dont la valeur est estimée à près de 50 milliards de dollars, selon des sources proches de l'opération citées par Bloomberg. La clôture de l'offre est prévue le 27 octobre 2026, après une prolongation de deux semaines.

La société envisage d'exercer une option de surallocation de 30 %, ce qui pourrait porter le montant total des recettes à environ 2,1 milliards de dollars. Ces actions supplémentaires permettraient de répondre à la demande des investisseurs institutionnels hors du Nigeria, dont la demande pourrait dépasser le volume alloué. Les engagements annoncés ont été financés, mais les attributions définitives restent soumises au processus de clôture et aux autorisations réglementaires. Un porte-parole de Dangote a refusé de commenter les chiffres relatifs aux souscriptions.

L'introduction en bourse a débuté le 14 septembre au prix de 525 nairas par action, avec une souscription minimale de 10 actions coûtant 5 250 nairas. Cette offre permet aux investisseurs d'accéder au complexe de raffinerie de Dangote situé près de Lagos, qui dispose d'une capacité de traitement de 700 000 barils par jour. Cette installation s'inscrit dans le cadre du plan du milliardaire visant à développer la production et les exportations de carburant à travers l'Afrique. Dangote a déclaré le 14 octobre que l'intérêt des investisseurs avait atteint entre 3 et 4 fois le montant que la société cherchait à lever.

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Des investisseurs issus des 54 pays africains ont sollicité des attributions, selon des sources proches du dossier. La société a mis en place des mécanismes de détention par mandataire via la Standard Bank, en Égypte et en Éthiopie, ainsi que des certificats de dépôt internationaux (GDR) pour les investisseurs au Kenya et au Botswana. Ces structures permettent aux investisseurs hors du Nigeria d'acquérir une exposition à la raffinerie sans avoir à acheter d'actions via des comptes de courtage nigérians. L'Autorité des marchés de capitaux du Kenya a approuvé en octobre un dispositif de certificats de dépôt, sous réserve du respect des exigences relatives à la cotation proposée à la Bourse de Nairobi.

M. Dangote pourrait également envisager de céder une partie de sa participation actuelle à des investisseurs n'ayant pas pu obtenir d'actions lors de l'introduction en bourse, selon des sources proches des discussions. Aucune décision n'a encore été prise concernant une vente secondaire, qui consisterait à céder des actions existantes plutôt qu'à lever des capitaux pour la raffinerie. Cette offre pourrait devenir une référence pour les entreprises africaines cherchant à lever des fonds auprès d'investisseurs à travers le continent. Les chiffres définitifs de la souscription, les attributions et l'exercice de l'option de surallocation détermineront le montant des capitaux levés dans le cadre de cette opération.

Points clés à retenir

Les 1,6 milliard de dollars d'engagements de financement annoncés par la raffinerie Dangote, provenant d'investisseurs nigérians et de particuliers, pourraient marquer un tournant dans la manière dont les entreprises africaines lèvent des capitaux, démontrant ainsi la capacité des investisseurs du continent à financer des activités industrielles.

L'introduction en bourse a suscité des demandes provenant de 119 pays, dont les 54 nations africaines, ce qui témoigne de l'intérêt pour les activités de la raffinerie et ses bénéfices futurs. Avec une valorisation implicite avoisinant les 50 milliards de dollars, cette opération placerait l'entreprise parmi les plus grandes sociétés cotées d'Afrique dès le début des cotations.

Toutefois, l'atteinte de l'objectif de levée de fonds ne garantit pas que tous les souscripteurs recevront les actions qu'ils ont demandées. Si la demande dépasse l'offre, les investisseurs pourraient se voir attribuer des parts moins importantes, les fonds de souscription non utilisés étant alors restitués conformément aux conditions de l'offre. L'option de surallocation proposée à hauteur de 30 % pourrait porter le produit de l'opération à 2,1 milliards de dollars, mais augmenterait également le nombre d'actions vendues et la part du capital cédée aux investisseurs. Une cession secondaire par Aliko Dangote aurait un effet différent, car le produit reviendrait à l'actionnaire vendeur plutôt qu'à la société.

La participation d'investisseurs du Kenya, du Botswana, d'Égypte et d'autres marchés africains met également en évidence le rôle des infrastructures d'investissement transfrontalières. Les certificats de dépôt et les accords de nomination peuvent réduire les obstacles créés par les différentes réglementations de marché, les systèmes de conservation et les devises. La Commission nigériane des valeurs mobilières et des changes a proposé un cadre africain pour les certificats de dépôt dans le cadre de son plan décennal de développement des marchés de capitaux, faisant de l'introduction en bourse de Dangote un test pour l'accès aux investissements régionaux.

Pour les actionnaires, l'attention se portera désormais sur les attributions finales, la liquidité des transactions, les bénéfices de la raffinerie, la politique de dividendes et la valorisation accordée par les investisseurs. Le niveau de la demande de souscription témoigne de l'intérêt pour l'entreprise, mais les rendements après la cotation dépendront de ses performances financières, de ses coûts d'exploitation, des prix des carburants et des conditions du marché.