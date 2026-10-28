Congo-Kinshasa: Crise au pays - La C64 veut réunir Félix Tshisekedi et Joseph Kabila autour d'un dialogue national inclusif

27 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Coalition Article 64 (C64) a annoncé son intention de rencontrer le président Félix Tshisekedi ainsi que le président honoraire Joseph Kabila afin de rechercher une issue congolaise à la crise que traverse la République démocratique du Congo.

Cette annonce figure dans le communiqué final publié mardi à Rome, en Italie, à l'issue du conclave organisé par la coalition du 25 au 27 octobre.

Le présidium de la C64, composé notamment de Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Matata Ponyo et Delly Sesanga, estime qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise actuelle. La plateforme plaide ainsi pour l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant les différentes parties prenantes.

Selon la C64, ce dialogue devrait permettre de favoriser la cessation des hostilités, la réunification du pays, le renforcement de la cohésion nationale ainsi que la préservation des intérêts supérieurs de la nation.

La coalition affirme vouloir engager ces consultations avec les principaux acteurs politiques afin de dégager un consensus sur les voies de sortie de crise dans des conditions jugées acceptables par tous.

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