Afrique: Art Basel - Coup de tonnerre dans le monde des ARTs

26 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Alya HAMZA

Et pourtant ! Tout avait magnifiquement commencé pour cette cinquième édition: sous la nef grandiose du Grand Palais, deux cents galeries issues de quarante pays venaient participer à cette grande messe de l'art.

Pour la première fois depuis sa création, Art Basel, la foire d'art contemporain la plus courue et la plus célèbre ferme ses portes deux jours avant sa clôture programmée. Cas de force majeure, les autorités françaises craignant de ne pouvoir assurer la sécurité du Grand Palais où quelque deux cents galeries exposaient les plus belles pièces de leurs collections.

Tout avait magnifiquement commencé pour cette cinquième édition: sous la nef grandiose du Grand Palais, deux cents galeries issues de quarante pays venaient participer à cette grande messe de l'art. 60 d'entre elles disposaient d'espaces en France, 30 participaient pour la première fois à cette rencontre, 180 d'entre elles étaient spécialisées en art moderne et contemporain, cependant que le secteur Emergence réunissait 16 galeries présentant de jeunes artistes émergents en expositions personnelles.

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Mais Art Basel ne se confinait pas au seul Grand Palais, aussi grandiose qu'est cet espace. A travers Paris, de nombreux musées, galeries, institutions accompagnaient l'événement : la Cité Internationale des Arts pour de conviviales rencontres, le musée d'Orsay, le musée Picasso, le musée de l'orangerie, la Fondation Louis Vuiton, le Jeu de Paume, le Palais de Tokyo, ou la Fondation Cartier pour des visites guidées ou des conférences.

Pour revenir au Grand Palais, il était difficile de choisir où s'arrêter devant l'extraordinaire profusion des collections présentées : Picasso, Picabia, Jeff Koons, Anish Kapoor, Jean Dubuffet pour ne citer que les plus grands. Et pour nous, ravis de voir deux galeries tunisiennes invitées à participer à cette foire célèbre, un arrêt s'imposait sur le stand du Violon Bleu d'Essia Hamdi qui présentait un solo show de Ferid Belkahia, et celui de la galerie Selma Feriani qui réunissait un bel ensemble de jeunes artistes tunisiens et maghrébins.

En dépit du coup d'arrêt d'Art Basel, deux jours avant la clôture prévue, les organisateurs ont rapidement réagi en créant Art Basel Paris-Encore, une extension en ligne spéciale du salon qui invite a continuer de découvrir les présentations exceptionnelles des galeries participantes.

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